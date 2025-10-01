개천절, 대체 공휴일, 한글날 주말케어센터 운영 4일에는 전국 서비스센터 169곳 정상 운영 가전제품 긴급 수리 필요 시 출장서비스 제공

[헤럴드경제=김현일 기자] 추석 연휴에도 삼성전자 스마트폰과 가전제품 사용자는 수리 서비스를 받을 수 있다.

삼성전자서비스는 추석 연휴 중 5일 간 수리 서비스를 제공한다고 1일 밝혔다.

연휴 첫 날인 3일 개천절과 추석 다음날인 7일부터 9일까지는 서울에 위치한 삼성강남과 홍대를 비롯해 ▷부천 중동 ▷성남 ▷용인 구성 ▷부산 동래 ▷대전 ▷광주광역시 광산 ▷남대구 등 ‘주말케어센터’ 9곳이 문을 연다.

홈페이지와 컨택센터를 통해 사전 예약을 하면 휴대폰, 태블릿, 웨어러블 수리 서비스를 이용할 수 있다. 다만 5~6일에는 주말케어센터를 운영하지 않는다.

4일 토요일에는 전국 169곳 서비스센터가 모두 문을 열어 휴대폰, 태블릿 등 수리 서비스를 받을 수 있다.

또한, 연휴 기간 가전제품 고장으로 긴급 수리가 필요한 경우에 한해 ‘긴급 출장서비스’도 제공한다. ‘냉장고 냉동, 냉장 안됨’ 등 긴급 점검이 필요한 증상이 주요 대상이다.

삼성전자서비스는 장기 연휴에 대비해 홈페이지에 ▷제품별 자가진단 방법 ▷자주 묻는 질문과 스스로 해결방법 등을 게시하고, 컨택센터도 비상 당직체계로 운영할 예정이다.

삼성전자서비스 관계자는 “추석 연휴에도 고객들이 삼성전자 제품을 편리하게 사용할 수 있도록 긴급 서비스를 제공한다. 긴급한 점검이 필요한 경우 예약 후 서비스를 이용할 수 있다”고 말했다.