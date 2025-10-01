광고회사 넘어 전방위 마케팅으로 확대

[헤럴드경제=김현일 기자] 대홍기획이 43년 만에 기업 아이덴티티(CI)를 바꾸고, 사업 영역 확장을 선언했다.

대홍기획은 1일 CI를 기존 ‘대홍 커뮤니케이션즈(Daehong Communications)’에서 ‘대홍(DAEHONG)’으로 변경했다고 1일 밝혔다.

1982년 설립 때부터 사용한 CI를 교체하고, 전통적인 광고회사를 넘어 고객 성장을 견인하는 비즈니스 파트너로 도약하겠다는 방침이다.

새 CI는 광고 커뮤니케이션에 국한되지 않고 마케팅의 지평을 넓히겠다는 비전이 담겼다. 글로벌 무대에서도 직관적으로 기억될 수 있도록 간결하고 명료한 서체와 붉은색 컬러를 적용했다. 진화한 기업 정체성을 시각적으로 구현하고 동시에 디지털 환경에서의 활용성도 강화했다.

김덕희 대홍기획 대표이사는 “신규 CI에는 기존 광고회사의 한계를 넘어 고객사의 성장을 견인하는 비즈니스 파트너로 도약하겠다는 정체성이 담겼다”며 “대홍기획은 ‘경계 없는 마케팅’을 지향하며 과감한 크리에이티브 퍼포먼스와 온·오프라인을 아우르는 고객 경험으로 업의 외연을 확장하겠다”고 말했다.

대홍기획은 올해 3월 김덕희 대표이사 취임 이후 새로운 소비자 경험을 설계하는 CX 캠페인을 확대하고, AI·블록체인 기반 브랜드 경험, 공연 기획, 글로벌 IP 사업 등 신사업을 전개하며 변화의 폭을 넓혀가고 있다.