주당 150원, 연환산 분배율 16.3% 누적 개인순매수 800억원 돌파

[헤럴드경제=문이림 기자] 신한자산운용의 ‘SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합’와 ‘SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합’ 상장지수펀드(ETF)가 각각 1주당 210원과 150원의 월 분배금을 지급한다고 1일 밝혔다. 연 환산 분배율은 각각 25.73%, 16.32%다.

‘SOL 팔란티어 커버드콜 ETF’ 시리즈는 수익성과 안정성을 동시에 갖춘 월배당 전략 상품이다. ‘SOL 팔란티어 커버드콜 OTM’의 순자산은 5개월 만에 1600억원을 돌파했다. 개인투자자의 누적 순매수 규모는 840억원에 달한다.

김기덕 신한자산운용 퀀트&ETF운용본부장은 “팔란티어 주가의 상승과 위클리 OTM콜옵션 매도 프리미엄을 통해 충분한 분배금 재원 확보가 가능하기 때문에 일정 수준의 분배금 지급이 가능한 구조” 라며 “현재와 같이 확보된 재원을 최대한 활용해 분배금으로 지급하는 정책을 지속적으로 유지해 나갈 것”이라고 말했다.

‘SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합 ETF’는 팔란티어 주가 상승에 부분적으로 참여하면서, OTM(Out-of-the-Money) 콜옵션 매도를 통해 적극적으로 인컴(월배당)을 창출하는 전략을 운용한다. ‘SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합 ETF’는 팔란티어를 최대 30%까지 편입하고 미국 장기국채를 활용한 커버드콜 전략을 더해 안정적인 월분배 수익을 추구한다.

팔란티어는 인공지능 (AI) 기반 데이터 분석 플랫폼을 제공하는 글로벌 선도기업이다. 최근에는 국방·정보기관 중심의 고객군을 넘어 글로벌 민간기업으로 고객 기반을 확대하고 있다. 보잉의 파트너십 체결, 영국 국방부와의 최대 7억5천만 파운드(약 1조1500억원) 규모 계약 등 성과를 내고 있다.

김 본부장은 “팔란티어는 단순 소프트웨어 업체를 넘어 안보·정책·산업 전반을 지탱하는 AI 인프라 기업으로 포지셔닝 하고 있다”며 “2025년 2분기에는 처음으로 분기 매출 10억 달러를 돌파하는 등 AI 중심 사업 모델이 실제 매출 성장으로 이어지고 있다”고 강조했다.