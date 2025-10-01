새 핫플레이스 ‘쁘렝땅(Printemps)’서 선봬 ‘예술과 순환성’ 주제 “혁신과 라이프스타일 가치 인정받은 결과”

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 ‘LG 스탠바이미(StanbyME) 2’를 미국 뉴욕의 명품 백화점 쁘렝땅(Printemps)에 특별 전시하며 글로벌 시장 공략 강화에 나섰다.

뉴욕 쁘렝땅 백화점은 프랑스 럭셔리 리테일 브랜드 쁘렝땅이 올해 3월 오픈한 플래그십 스토어로 최근 뉴욕 월 스트리트(Wall Street)의 새로운 핫플레이스로 주목받고 있다.

까다로운 브랜드 큐레이션과 고급스러운 공간 디자인으로 유명하다. 특히 전자제품을 거의 다루지 않는데, LG 스탠바이미 2 전시는 디자인과 활용성을 인정받은 결과로 의미가 크다.

이번 전시는 ‘예술과 순환성(Art and Circularity)’을 주제로 10월 말까지 진행된다. 패션·뷰티·디자인 등 16개 글로벌 브랜드 및 아티스트들이 협업해 지속 가능성과 순환 디자인을 담은 콘텐츠를 선보인다.

업사이클링, 윤리적 생산, 재활용 소재 활용 등 환경적 가치를 예술과 창의적 디자인으로 풀어내며, 쁘렝땅이 추구하는 ‘예술과 라이프스타일의 조화’를 보여준다.

LG 스탠바이미 2는 전시 기간 동안 매장 곳곳에 설치돼 참여 브랜드들의 스토리를 담은 약 20분 분량의 영상 콘텐츠를 글로벌 고객들에게 선보인다.

LG전자는 지난 7월 스탠바이미 2를 미국 시장에 공식 출시하고 주요 리테일 매장을 중심으로 전시를 확대해왔다.

이번 전시를 통해 현지 소비자들은 물론 월 스트리트를 찾는 글로벌 방문객들이 제품을 직접 체험할 수 있다.

스탠바이미 2는 27형 QHD 터치 디스플레이와 고용량 배터리를 탑재해 전원 연결 없이 최대 4시간 사용 가능하다.

화면부와 스탠드를 쉽게 분리할 수 있어 다양한 공간에서 활용할 수 있으며, 글로벌 3대 디자인 어워드로 꼽히는 iF·레드닷 어워드에서도 수상하며 디자인 경쟁력을 입증했다.

LG전자는 스탠바이미 외에도 신혼부부에게 인기 있는 ‘LG 시네빔 쇼츠’, 업무 효율성을 높이는 ‘LG 스마트 모니터 스윙’ 등 다양한 고객의 삶에 맞춘 라이프스타일 TV 라인업을 꾸준히 확대하며 새로운 시장을 창출해 선도하고 있다.

최근 LG전자는 시니어 고객과 가족들을 위한 ‘LG 이지 TV’를 선보이기도 했다. 한눈에 들어오는 쉬운 홈 화면, 전용 리모컨, 영상통화·복약 알림과 같은 특화기능 등으로 차별화된 고객경험을 제공한다.

정규황 LG전자 북미지역대표 부사장은 “뉴욕에서 가장 주목받는 프리미엄 공간인 쁘렝땅 전시에 스탠바이미가 초청된 것은 LG전자가 추구하는 혁신과 라이프스타일의 가치를 인정받은 결과”라며 “이번 전시를 계기로 프리미엄 유통업계와의 파트너십을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.