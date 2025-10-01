‘GSX 2025’ 참가

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화비전이 글로벌 보안 전시회에서 자체 개발한 ‘출입통제 솔루션’을 처음 공개하며 통합 보안 시장에서의 입지를 굳혔다.

한화비전은 지난달 29일(현지시간) 미국 뉴올리언스에서 열린 글로벌 보안 전시회 ‘GSX(Global Security Exchange) 2025’에 참가해 엔드투엔드(end-to-end) 보안 솔루션을 선보였다고 1일 밝혔다. GSX는 세계 최대 규모의 보안관리 전문가 협회인 미국산업보안협회(ASIS)가 주관하는 전시회로, 올해는 500여개 기업이 참여했다.

한화비전은 클라우드 기반 출입통제 솔루션(ACaaS· Access Control as a Service) ‘OnCAFE’를 처음으로 선보였다. OnCAFE는 별도 서버 없이 클라우드상에서 시설 출입 상황을 실시간 모니터링할 수 있는 솔루션이다. 이름은 ‘모두를 위한 클라우드 기반 출입통제(Cloud Access For Everyone) 서비스를 제공하겠다’는 뜻이다. 이 솔루션은 작은 사무실부터 대규모 빌딩에 이르기까지 다양한 시설에 적용 가능하다. 웹 또는 모바일 앱을 통해 출입 기록과 권한, 실시간 영상 등을 손쉽게 관리할 수 있다.

한화비전은 이번 전시에서 여러 대의 카메라에 찍힌 영상 속 동일 인물을 추적할 수 있는 ‘Re-ID(Re-Identification)’ 기능도 선보였다. VMS를 통해 이 기능을 사용하면 주변 환경이나 인물의 옷차림이 바뀌어도 유사도를 기반으로 특정 인물을 찾아낼 수 있다.

이 밖에 ▷AI 칩셋 ‘와이즈넷(Wisenet)9’ 기반의 P·X 시리즈 카메라 ▷엔비디아(NVIDIA) 그래픽처리장치(GPU) 기반의 멀티센서 카메라 ▷AI 기술로 소리를 감지하고 알람을 주는 오디오 비콘(beacon) 등도 관람객들의 주목을 받았다. 한화비전 관계자는 “최신 AI 카메라와 클라우드 기반 솔루션이 현장에서 좋은 반응을 얻었다”며 “기술 개발을 위한 아낌없는 투자로 보안의 A부터 Z를 책임지는 혁신 기업으로 거듭나겠다”고 말했다.