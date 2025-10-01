구독 고객 대상 포인트 적립 정부 환급 혜택 제공

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 최신 가전을 부담 없이 이용할 수 있는 ‘AI 구독 페스타’를 오는 11월 30일까지 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 행사 기간 삼성전자는 ‘AI 올인원 2.0’ 요금제 신규 가입 고객에게 총 구독 금액의 최대 8%를 삼성전자 멤버십 포인트로 제공한다. 일부 모델의 경우 첫 달 구독료 금액 수준의 포인트를 적립해주는 혜택도 마련했다.

행사 기간에 ‘AI 올인원 2.0’ 요금제로 ‘AI 패키지’ 제품 2개 이상 구독 가입 시, 품목당 최대 5만 상당의 멤버십 포인트를 받을 수 있는 기존 혜택에 더해 품목당 3만 포인트를 추가로 제공한다.

필터 교체와 내부 청소 등 주기적 방문 케어 서비스로 구독 수요가 높은 정수기(모델명 RWP70F15AN) 구매 고객에게는 15만 포인트를 추가 증정한다. 구독하는 고객에게는 15만 포인트가 별도로 제공된다.

이와 함께 ‘으뜸효율 가전제품 환급사업’과 연계해 해당 제품을 구독 구매하면 인당 최대 30만원 한도 내에서 10%의 정부 환급 혜택도 받을 수 있다.

한편, ‘AI 올인원 2.0’ 요금제 가입 구독 고객에게 제공되는 전용 케어 서비스 ‘블루패스’도 편의성을 강화했다. 세탁기·냉장고·TV 등 주요 품목에 대해 원하는 날짜·시간에 설치할 수 있는 ‘시간 맞춤 설치’, 당일 오전 주문 시 당일 배송이 가능한 ‘오늘 보장 설치’ 서비스가 새롭게 제공된다.

이외에도 ▷A/S 패스트트랙 ▷스마트싱스 세팅 ▷AI 사전케어 알림 ▷하나 더 서비스 등 고객 맞춤형 ‘블루패스’로 제품 설치부터 A/S까지 구독 전 과정에서 제품을 더욱 안심하고 편리하게 이용할 수 있다.

김용훈 삼성전자 한국총괄 상무는 “‘AI 구독 페스타’ 혜택에 더해 ‘으뜸효율 가전사업 환급행사’로 고효율 가전 구매 시 10% 정부 환급까지 있는 만큼 원하던 제품을 마련할 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다”고 말했다.