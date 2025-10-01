하이퐁 생산법인서 현지 이공계 인재 초청 생산지 이원화 전략으로 원가 경쟁력 확보도

[헤럴드경제=박지영 기자] LG이노텍이 글로벌 광학 인재 확보를 위해 처음으로 베트남 현지에서 대규모 R&D 분야 인재 초청 행사를 열었다.

LG이노텍은 베트남 하이퐁 생산법인에서 광학 R&D 인재 초청행사 ‘옵텍콘(OPTECHCON, Optics Tech Conference)’을 개최했다고 1일 밝혔다.

‘옵텍콘’은 2023년부터 이노텍이 매년 개최하고 있는 행사로, 광학 기술 고도화와 신기술 개발에 기여할 수 있는 우수 인재를 선제적으로 확보하겠다는 취지다.

해외법인에서 행사가 열린 것은 이번이 처음이다. 베트남 R&D 우수 인재를 적극 기용해, 베트남 신공장 완공에 따른 광학설루션 사업역량을 한층 강화하기 위해 이번 행사를 베트남 현지에서 개최했다.

이번 행사에는 베트남 국립대(VNU), 하노이과학기술대(HUST), 다낭대, 후에대 등 주요 대학 이공계 학생과 교수진 80여 명이 참석했다.

LG이노텍의 노승원 CTO(전무), 이동훈 CHO(상무) 등 LG이노텍 경영진도 직접 현장을 찾아 회사의 광학설루션 경쟁력과 비전, 조직문화를 소개했다.

행사에서는 베트남 법인에 근무 중인 현지 엔지니어들의 프로젝트 경험 공유와 질의응답 세션이 진행됐으며, 연세대 연구부총장을 지낸 박승한 명예교수(28대 한국광학회 회장)가 특별 강연자로 나서 광학 기술 트렌드와 미래 전망을 제시했다.

참가자들의 반응도 긍정적이었다. 2018년 입사해 베트남 법인에서 근무 중인 도 딘 훙 팀장은 “베트남에서 광학설루션 분야 글로벌 톱 회사의 개발자로서 커리어를 쌓아갈 수 있는 기회는 흔치 않다”며 “LG이노텍의 글로벌 카메라 모듈 사업 1등 입지를 확고히 할 수 있는 방안을 동료들과 함께 치열하게 고민하고, 도전하는 과정에서 개인적으로 크게 성장했다”고 말했다.

행사에 참가한 하노이과학기술대 3학년 응우옌 푸엉 안(Nguyễn Phương Anh)은 “광학 분야의 여러 전문가들을 통해 기술 흐름을 알 수 있어 매우 뜻깊었다”며 “강연과 제품 전시, 연구센터 투어를 통해 LG이노텍의 기술력과 조직 문화를 생생하게 체험했고, 회사 안에서의 나의 진로도 구체화할 수 있었다”고 말했다.

LG이노텍은 최근 하이퐁에 연면적 15만㎡(약 4만5000평) 규모의 V3 신공장 증설을 완공해 본격 가동을 시작했다. 이로써 현지 생산능력은 기존 대비 두 배 이상 확대됐다.

국내뿐 아니라 베트남에서도 광학 제품 개발부터 생산까지 모든 프로세스를 내재화하는 생산지 이원화 전략을 추진, 이를 통해 광학솔루션사업 원가 경쟁력 제고에 속도를 낸다는 방침이다.

이동훈 CHO는 “베트남을 시작으로 다른 해외 법인에서도 현지 맞춤형 채용 프로그램을 확대 추진해 나갈 계획”이라며 “미래 성장을 이끌어갈 우수 인재 확보를 위한 다양한 채용 혁신 활동을 통해 LG이노텍의 글로벌 경쟁력을 강화하고 차별적 고객가치를 지속 창출할 것”이라고 말했다.