“국감 출석해 ‘V0’ 논란 해명해야”

[헤럴드경제=김진 기자] 김장겸 국민의힘 의원은 1일 이재명 대통령의 최측근으로 알려진 김현지 대통령실 제1부속실장이 산림청장 인사에 관여했다는 의혹을 제기했다.

김 의원은 페이스북을 통해 최근 김 실장과 관련한 제보를 받았다며 “김현지 제1부속실장이 성남에 있는 신구대학교 환경조경학과를 졸업했고, 지난달 산림청장에 임명된 김인호 전 신구대학교 환경조경학과 교수가 은사라는 것”이라고 주장했다.

김 의원은 “이 내용이 사실이라면 김현지 제1부속실장이 ‘사적인 인연으로 산림청장을 추천했고, 과연 소문대로 세긴 세구나’하는 의심을 갖게 되는 것은 자연스럽지 않겠나”라고 했다. 그러면서 “김현지 실장은 자리를 옮겼다고 국정감사를 피할 게 아니라, 당당히 출석해 이른바 ‘V0’ 논란에 대해 해명해야 할 것”이라고 했다.

김 의원은 최근 김 실장 등에 대한 대통령실 인사에 대해서도 “국정감사 출석을 피하기 위해 총무비서관에서 제1부속실장으로 이동을 시켰다는 의심을 받고 있다”고 했다. 이어 “고향과 학력 등도 알려지지 않고, 베일에 싸인 대통령의 그림자 실세로 불리고 있다”고 했다.