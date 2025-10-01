[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 금천구(구청장 유성훈·사진)는 지역 내 일자리 창출 활성화를 위해 금천구 민·관·공 일자리 거버넌스를 구성했다고 1일 밝혔다.

금천구는 지난 30일 민·관·공 일자리 거버넌스 참여기관들과 함께 업무협약식을 개최했다. 참여 기관은 금천구·서울상공회의소 금천구상공회 ·한국지식산업센터연합회 등 총 14개 기관이다. 협의체는 기존 개별 기관 중심으로 추진되던 일자리 사업을 연계·조정해 지역 일자리 문제 해결의 컨트롤타워 역할을 하게 된다.

업무 협약의 주요 내용은 ▷지역 맞춤형 일자리 창출을 위한 일자리 정보 공유 및 협업 체계 구축 ▷ 금천구 민관공 일자리 거버넌스 활성화를 통한 공동 발전 도모 ▷다변화시대에 대응하는 취·창업 프로그램 발굴 등 협력 방안 도모 ▷각 기관의 일자리 관련 업무 추진에 필요한 교류와 상호 협력 등이다.

또한, 분기마다 각 기관의 실무자들이 참여하는 실무회의를 열어 기관별 현안과 협력사업을 논의하고 필요시 공동사업도 추진할 계획이다.

유성훈 구청장은 “이번 거버넌스는 산업체와 유관기관, 교육기관까지 함께하는 실질적인 협의체라는 점에서 큰 의미가 있다”라며, “앞으로 이 협의체가 금천구의 일자리 문제를 해결하고 지역 경제를 살리는 선도 모델로 자리매김하길 기대한다”라고 말했다.