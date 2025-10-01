ACE ETF 100개 합산 순자산액 20조 돌파 미국 및 국내 채권형 상품 성장세도 눈길

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국투자신탁운용은 ACE 상장지수펀드(ETF)의 총 순자산액이 20조원을 돌파했다고 1일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 전일(9월30일) 기준 국내 상장된 ACE ETF는 100개로, 합산 순자산액은 20조2760억원으로 집계됐다. 연초까지만 해도 13조원 수준이었던 순자산액이 9개월간 57.91% 증가한 것이다.

ACE ETF의 순자산액 증가를 이끈 대표 상품은 ACE KRX금현물 ETF다. ACE KRX금현물 ETF는 지난 2021년 회사가 국내 최초로 선보인 금현물형 ETF로, 올 들어 순자산액이 1조5519억원 증가했다. 이는 ACE ETF 중 가장 큰 규모의 순자산액 증가폭으로, 전일 기준 순자산액은 2조1747억원이다.

미국 기술주 투자 상품 또한 성장세에 크게 기여했다. ACE ETF 라인업 중 기술주 관련 상품은 16개에 달하며 해당 ETF의 합산 순자산액은 5조4928억원이다. 올 들어서만 38.45% 증가했다.

상품별로는 ACE 미국나스닥100 ETF의 순자산액이 가장 많이 증가(7062억원)했고, ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF(3924억원)와 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF(2405억원)가 뒤를 이었다. ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF 또한 올 들어 순자산액이 486억원 성장했다. 현재 각 상품의 순자산액은 2조원, 1조1314억원, 8218억원, 4227억원이다.

채권형 상품의 성장세도 주목할 만하다. ACE 미국30년국채액티브(H) ETF의 순자산액은 5431억원 증가한 2조3360억원이 됐고, 해당 상품의 환노출형인 ACE 미국30년국채액티브 ETF 또한 2334억원 늘어난 3086억원으로 집계됐다. 특히 올해 신규 상장한 ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 ETF는 상장 2주만인 지난 19일 순자산액 1000억원을 돌파했다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “(2022년) ETF 브랜드를 ACE로 변경한 이후 3년 만에 순자산액은 6배 이상 증가했고, 점유율은 2배 가까이 늘었다”며 “금현물 ETF나 데일리타겟커버드콜 시리즈, 미국30년국채 시리즈 등처럼 고객에게 필요하지만 시장에 없던 상품, 동일 유형 중 최상위 성과를 내는 상품을 꾸준히 선보일 것”이라고 강조했다.