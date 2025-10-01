- 논산 탑정호출렁다리 등 건축물 및 공간 23곳서 문체부 주최 공공디자인 페스티벌 진행

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 논산·아산·공주·부여·서천군을 대표하는 건축물 및 공간 23곳이 ‘공공디자인 페스티벌 2025’ 거점으로 선정됐다고 1일 밝혔다.

이번에 선정된 거점은 논산 탑정호출렁다리 등 10곳, 아산신정호생태문화놀이터 등 10곳, 공주 곡물집集, 부여 송정그림책마을, 서천 국립생태원이다.

문화체육관광부가 주최하고 한국공예디자인문화진흥원이 주관하는 공공디자인 페스티벌 2025는 빠르게 변화되고 있는 사회문제에 대응하는 공공디자인을 조명하고, 이를 국민들이 직접 체험할 수 있도록 다양한 프로그램을 선보인다.

올해는 ‘공존:내일을 위한 공공디자인’이라는 슬로건으로 오는 24일부터 11월 2일까지 전국 공공디자인 거점 200여 곳에서 동시에 진행한다.

이 기간 도내에서는 23개 거점뿐만 아니라 교육 프로그램 지원 분야에 선정된 온양민속박물관, 홍성고미당마을, 금산기적의도서관 등 7곳(금산 1, 논산 1, 서천 1, 아산 1, 홍성 3)에서 전국민을 대상으로 공공디자인 관련 교육도 실시한다.

자세한 프로그램과 일정은 페스티벌 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

충남도 소성환 건축도시국장은 “이번에 선정된 거점 중에는 도에서 추진하는 공공디자인 공모사업에 선정돼 도 지원사업으로 진행된 건축물도 있어 더 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 도시와 농촌의 생활환경 개선을 위한 신규 사업을 계속 발굴해 나아가겠다”고 말했다.