[헤럴드경제=박병국 기자]서울 송파구(구청장 서강석·사진)가 지난 9월 한 달간 ‘중대재해 예방 특별 안전점검’을 실시했다고 1일 밝혔다.

구는 지난달 2일부터 30일까지 관내 ‘중대시민재해 공중이용시설’ 58개소를 비롯해 사고 위험성이 높은 종합폐기물 처리시설인 자원순환공원, 최근 인근지역 재개발로 이전한 마천종합사회복지관 등 주요 중대산업재해 시설을 점검했다.

도로시설물은 건축구조 전문가, 화재발생 위험이 높은 공중이용시설은 소방·전기 전문가와 합동 점검을 실시했다.

구 관계자는 “소방과 전기분야에서 약 100건의 지적 사항이 있었으며, 현장 시정 등을 통해 약 75%정도 조치 완료한 상태”라고 전했다. 구는 점검 이후에도 남은 지적 사항이 시정되는지 꾸준히 모니터링할 계획이다.

서강석 송파구청장은 “지자체의 최우선 과제는 재해·재난으로부터 구민의 생명과 재산을 지켜내는 것”이라며, “앞으로도 모든 구민의 행복한 일상을 지키기 위해 중대재해 예방에 최선의 노력을 다하겠다”라고 전했다.