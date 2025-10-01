통신사와 관계없이 누구나 이용 이달 31일까지 50% 할인 프로모션

[헤럴드경제=고재우 기자] KT는 전 세계 어디든 국제 전화를 월 120분 무료로 이용할 수 있고, 초당 3.3원의 할인 요금으로 통화할 수 있는 구독형 서비스 ‘001글로벌프리(Free)’를 출시했다고 1일 밝혔다.

001글로벌Free는 통신사와 관계없이 이동 전화 가입자라면 누구나 이용할 수 있다. KT 고객은 유선 전화에서도 이용 가능하다. 월정액은 7700원에 전 세계 모든 국가에 120분 무료 통화가 제공된다. 무료 제공 시간을 초과하면 001 표준요금 대비 86% 저렴한 초당 3.3원 요금이 적용된다.

KT는 글로벌 비즈니스 수요 증가, K컬처 확산, 유학·체류 외국인 증가 추세 등에 발맞춰 이용자들이 부담 없이 국제 전화를 이용할 수 있도록 해당 상품을 마련했다.

아울러 이달까지 출시를 기념해 가입 고객 모두에게 첫 달 월정액 50% 할인 프로모션이 제공된다. 가입은 KT닷컴, 마이케이티 앱, KT대리점 등에서 가능하다.

오성민 KT 영업·채널본부장은 “글로벌 소통이 일상화된 시대에 언제 어디서나 부담 없이 국제전화를 이용할 수 있도록 고객 수요에 맞춘 상품을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.