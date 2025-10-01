스마트자막·이어드림 개선…고객 가치 확대 맞춤형 방송 환경 구축…장애인 시청권 강화

[헤럴드경제=차민주 기자] LG헬로비전은 청각·시각장애인을 위한 ‘스마트방송 서비스’를 새롭게 선보인다고 1일 밝혔다. 다양한 고객층이 자유롭게 콘텐츠를 누리는 사회적 가치를 실현하겠다는 취지다.

LG헬로비전은 지난 8월 청각장애인을 위한 ‘스마트자막’ 서비스를 사용자가 상황에 맞게 자막을 세밀하게 조정할 수 있도록 개선했다고 설명했다. 글자 크기, 색상, 투명도, 간격, 위치 등을 자유롭게 설정할 수 있다. 필요에 따라 자막만 따로 분리해 시청도 가능하다. 이에 따라 눈에 편한 색상 대비로 자막을 조정하거나, 주변 환경에 따라 투명도를 바꾸는 등 고객 최적의 시청 환경을 만들 수 있다.

시각장애인을 위한 ‘이어드림’ 서비스도 발전했다. 메뉴 이동, 음량·채널 변경, 현재 시각 등 일상적인 기능을 음성으로 지원하며, 안내 속도와 음조를 조정할 수 있다. 이로써 개인의 생활 패턴에 맞춘 ‘맞춤형 음성 이용 환경’을 제공한다고 LG헬로비전은 설명했다.

LG헬로비전에 따르면 이번 서비스 확대는 모두가 동등하게 즐길 수 있는 미디어 환경을 만들기 위한 환경·사회·지배구조(ESG) 활동의 연장선이다. LG헬로비전은 ‘헬로tv’를 통해 생활 속 불편을 해소하고, 더 많은 정보 접근 기회를 제공한다는 방침이다.

임성원 LG헬로비전 상무는 “스마트자막과 이어드림 서비스는 ESG 경영 과제인 ‘모두의 접근성’을 실천한 대표적 성과”라며 “앞으로도 ESG 경영의 가치를 반영해 누구나 즐길 수 있는 모두의 방송을 만들어, 사회적 가치와 고객가치를 확대하겠다”고 밝혔다.