상장 첫날 개인순매수 55억…채권혼합형 ETF 중 1위 국내 상장 전체 채권혼합형ETF 중 최저보수

[헤럴드경제=정윤희 기자] 하나자산운용은 ‘2세대 채권혼합 상장지수펀드(ETF)’로 출시된 1Q미국나스닥100미국채혼합50액티브 ETF가 상장 첫날 개인 순매수 55억을 기록했다고 1일 밝혔다. 이는 국내 상장된 모든 채권혼합형 ETF 중 상장 첫날 개인순매수 역대 1위다.

해당 ETF는 퇴직연금(DC/IRP) 계좌에서 적극적으로 나스닥100 비중을 확대하는 전략에 적합하다는 평가다. 퇴직연금 계좌의 안전자산 30% 내에서 ‘1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브’를 편입하고, 위험자산 70% 내에서 국내 상장된 나스닥100 ETF 중 최저보수인 ‘1Q 미국나스닥100’(총보수 연 0.0055%)을 편입하면, 전체 포트폴리오에서 최대 85%까지 나스닥100에 투자하는 효과를 낼 수 있다.

이 상품의 총보수는 연 0.05%다. 이는 국내 상장된 모든 채권혼합형 ETF중 최저보수로, 타사 동일유형인 미국대표지수 채권혼합 ETF의 최저보수 대비 3분의 1 수준이다.

하나자산운용은 올해 ▷1Q 미국S&P500 ▷1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ▷1Q 미국나스닥100을 잇달아 출시했다. 회사는 이번 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 상장으로 연금투자자를 위한 미국 대표지수ETF 시리즈를 완성했다고 설명했다.

지난달 30일에 동시 상장한 국내 최초 소버린AI ETF인 ‘1Q K소버린AI ETF’도 개인순매수 10억원을 기록한 것으로 나타났다.

김태우 하나자산운용 대표는 “1Q 미국나스닥100미국채혼합50 ETF는 미국 테크 대표지수와 미국 단기국채, 그리고 달러 자산까지 한 번의 투자로 분산할 수 있다는 점에서 연금투자에 최적화된 상품” 이라며 “당사는 앞으로도 장기 연금투자의 필수 ETF인 대표지수 유형 4종(1Q미국S&P500, 1Q미국나스닥100, 1Q미국S&P500미국채혼합50액티브, 1Q미국나스닥100미국채혼합액티브)에 대해서는 업계 최저보수 수준을 유지하고자 노력할 것”이라고 말했다.