주민생활편의 주거서비스 앱 ‘홈닉’ 도입 MOU 체결 이후 적용 단지, 서비스 구체화

[헤럴드경제=박로명 기자] 대보그룹의 건설 계열사 대보건설은 지난달 30일 본사 대회의실에서 삼성물산 건설부문과 스마트 홈플랫폼 ‘홈닉’ 적용을 위한 기술협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

이날 행사에는 김성호 대보건설 대표와 지소영 삼성물산 H&B플랫폼사업팀 상무 등 관계자들이 참석했다.

홈닉은 아파트 단지 입주민을 위한 주거 관련 서비스를 제공하는 모바일 앱이다. 스마트홈 기능뿐 만 아니라 문화·여가·건강관리 등 다양한 서비스를 제공하는 홈플랫폼으로 홈그라운드와 라이프인사이드 서비스로 나뉜다.

홈그라운드는 ▷난방·조명·환기 등 사물인터넷(IoT) 기기 제어 ▷단지내 커뮤니티시설 및 강좌 예약 ▷차량관리 ▷관리비 조회 및 공지 게시 등 관리사무소 서비스를 제공한다. 라이프인사이드는 ▷수리 등 아파트케어 ▷홈니커스(이커머스) ▷공동구매 ▷홈스타일링 제안 ▷아트갤러리 ▷온·오프라인 이벤트 서비스를 제공한다.

이번 MOU 체결 이후 적용 단지, 서비스 구체화 과정을 거쳐 본 협약을 체결할 예정이다. 양사는 이번 협력을 통해 상호 ‘윈윈’할 수 있도록 상품 경쟁력을 확보하고 브랜드 가치를 제고해 나갈 계획이다.

김성호 대보건설 대표는 “이번 협력을 통해 입주민 여러분께 보다 편리하고 스마트한 생활환경을 제공하게 됐다”며 “아파트 브랜드 하우스디(hausD)에서 ‘우리가족의 행복 D데이’가 시작되도록 홈플랫폼 서비스를 적용해 나갈 계획이다”고 강조했다.

지소영 삼성물산 상무는 “개방형 플랫폼인 홈닉은 대보건설과 협력을 통해 스마트홈 생태계를 확장하고, 하우스디 고객들에게 혁신적인 주거 가치를 제공할 수 있도록 노력할 것“이라고 전했다.