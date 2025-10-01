[헤럴드경제=고승희 기자] 다시 뭉친 그룹 블랙핑크의 최신곡이 전 세계에서 끊임없이 울려퍼지고 있다.

YG엔터테인먼트는 블랙핑크의 ‘뛰어(JUMP)’가 지난 29일 스포티파이에서 스트리밍 3억 회를 돌파했다고 1일 밝혔다. 팀 통산 19번째 3억 스트리밍 달성 곡이다.

이 곡은 지난 7월 11일 공개된 지 약 80일 만에 3억 스트리밍을 달성했다. 이는 역대 K-팝 걸그룹 중 가장 빠른 속도다.

앞서 ‘뛰어’는 1억 스트리밍 역시 K-팝 걸그룹 최단(17일)으로 돌파한 것은 물론, 올해 발매된 걸그룹 곡들 가운데 최단(44일)으로 2억 회를 넘어섰다. K-팝 걸그룹 중 ‘뛰어’보다 빠른 2억 회 돌파 기록은 ‘핑크 베놈(Pink Venom)’(42일)이 유일하다.

이러한 성과는 일찌감치 예견됐다. ‘뛰어(JUMP)’는 발매 첫 주 주간 차트 1위로 직행, K-팝 그룹 최다 1위 곡 보유라는 신기록을 세웠다. 현재도 11주 연속 상위권에 안착하고 있다.

스포티파이뿐 아니라 미국 빌보드서도 인기 롱런을 이어가고 있다. 빌보드 메인 차트인 핫 100차트서 자체 최장 기록을 경신하며 10주 연속 이름을 올리고 있으며, 빌보드 글로벌 200과 빌보드 글로벌(Billboard Global Excl. U.S)에서도 같은 기간 동안 자리를 지키고 있다.

블랙핑크는 지난 7월 K팝 걸그룹 최초의 고양종합운동장 공연을 시작으로 16개 도시, 33회차에 걸친 월드투어 ‘데드라인(DEADLINE)’을 이어가고 있다. 북미와 유럽 공연을 성황리에 마친 이들은 오는 10월부터 가오슝, 방콕, 자카르타, 불라칸, 싱가포르, 도쿄, 홍콩 등 아시아로 발걸음을 옮긴다.