[헤럴드경제=장연주 기자] 서울 송파구에서 10억원 가량의 시세 차익을 기대할 수 있는 아파트의 무순위 청약이 진행돼 관심이 쏠리고 있다. ‘송파 위례 리슈빌 퍼스트클래스’ 무순위 청약은 일반청약 대비 청약 조건이 까다롭지 않고, 당첨만 되면 큰 시세 차익을 기대할 수 있어 ‘로또 청약’이라고 불리고 있다.

29일 청약홈에 따르면, 이날 서울 송파구 거여동 ‘송파 위례 리슈빌 퍼스트클래스’ 무순위 청약이 진행된다. 전용 150㎡ 1가구로, 최초 계약자가 ‘주택 공급에 관한 규칙’을 위반해 계약이 취소된 물량이다.

이 아파트는 지난 2021년 10월 준공됐으며, 이번에 무순위 청약이 진행되는 1가구의 면적은 지난 달 18억3000만원, 올 3월에는 20억1000만원에 거래됐다.

이번 청약에서는 2019년 분양가인 8억9508만원에 공급될 예정이기 때문에 당첨만 되면 최소 9~10억원 이상의 시세 차익을 기대할 수 있다.

더욱이 전매 제한이 종료된데다 실거주 의무도 없어 잔금을 치르고 난 뒤 곧바로 전세를 놓는 것도 가능하다. 실수요자는 물론 투자자들까지 대거 몰릴 것으로 예상되는 이유다.

실제로 올 7월 같은 면적에 대한 무순위 청약을 진행했을 때 무려 7만4051명이 몰리기도 했다.

청약 자격은 서울시에 거주하는 무주택 세대 구성원인 성년자이며 당첨자 발표는 오는 10월2일이다.

단, 잔금까지 시간적 여유가 넉넉하지는 않으므로 자금 조달 일정 등은 확인할 필요가 있다. 올 11월 입주 예정. 또 해당 청약이 당첨될 경우 10년간 재당첨이 제한된다.