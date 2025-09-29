[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시와 부산경제진흥원은 15일부터 20일까지 카자흐스탄 알마티와 우즈베키스탄 타슈켄트에 ‘중앙아시아 무역사절단’을 파견해 총 550만 달러 규모의 계약 추진 성과를 거뒀다고 29일 밝혔다.

무역사절단은 ▷중고 굴착기 ▷밸브류 ▷화장품 ▷기능성 의류 ▷의료 보조기기 등 다양한 품목을 보유한 지역 중소기업 8곳으로 구성돼 현지 바이어와의 수출상담회를 진행했다.

수출상담회 등을 통해 카자흐스탄에서는 동광무역상사가 카자흐스탄 대표 식품기업인 신라인(Shin-Line) 그룹과 50만 달러 규모의 냉장 운반 보관(콜드체인) 유통망 사업 업무협약(MOU)을 체결했다.

우즈베키스탄에서는 치과용 임플란트 업체 ㈜덴큐임플란트가 현지 구매자(바이어)와 100만 달러 규모의 수출 업무협약(MOU)을 맺었다. 이 외에도 다양한 품목에 대한 상담을 진행해 총 550만 달러 규모의 계약 추진 성과를 달성했다.

이들 기업은 부산글로벌도시재단이 주관하는 ‘부산-알마티 미래전략 세미나’에 참여해 양 지역 간 교류 현황을 공유하고 현지 기관 및 기업과의 교류(네트워킹) 기회를 가졌다.