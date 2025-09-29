대황·미역취·고로쇠·홍감자 등 지역 식재료로 요리 실습…농촌 여성 대상 자격증반 운영 참가자 “울릉도만의 맛과 자부심 느낄 수 있는 소중한 경험”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 울릉군 농촌 여성들이 울릉도의 고유 식재료를 활용한 요리로 새로운 도전에 나섰다.

지난 25일부터 27일까지 농업인회관 슬로푸드관에서는 ‘지역 특산물을 활용한 제철자연요리 자격증반’이 열렸다.

이 자리에서 대황, 미역취, 고로쇠, 울릉도 옥수수, 명이, 홍감자 등 지역 특산물이 주방에서 색다른 변신을 거쳤다.

교육 참가자들은 직접 재료를 손질하고, 대황 젤리, 고로쇠 샐러드, 미역취밥 등 6가지 메뉴를 만들어보며 전문 요리 기술을 익혔다.

실습 과정에서 참가자들은 긴장과 설렘이 교차했지만, 완성된 요리를 맛보며 큰 성취감을 느꼈다.

한 주민은 “울릉도 특산물로 요리를 만들면서 지역에 대한 자부심도 커졌고, 전문 자격증까지 취득해 값진 경험이었다”고 소감을 전했다.

남한권 울릉군수는 “농촌 여성들이 자기계발과 경제적 자립을 실현할 수 있도록 지속적인 교육을 제공하겠다”며 “이를 통해 지역 일자리 창출과 농촌 경제 활성화에도 힘쓰겠다”고 말했다.

이번 교육은 단순한 요리 수업을 넘어, 울릉도 특산물이 지역 주민의 생활과 경제에 활력을 불어넣는 계기가 됐다.