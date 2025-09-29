IITP, ‘2025 한-독 인공지능(AI) 포럼’ 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 정보통신기획평가원(IITP)은 29일 독일 프라운호퍼 연구소, 서울AI재단과 공동으로 ‘2025 한-독 인공지능(AI) 포럼’을 개최했다.

이번 포럼은 세계적인 제조업 강국이라는 공통 기반을 토대로 다져온 양국의 파트너십을 AX 시대를 대표하는 ‘피지컬 AI’로 발전시키기 위한 협력방안 모색을 위해 마련됐다.

‘피지컬 AI’는 단순한 추론·예측과 같은 생성형 AI를 넘어 현실 세계와 상호작용하는 ‘행동하는 AI’를 의미하며, AI시대 새로운 생산성 혁명을 촉발할 핵심기술로 주목받고 있다.

이날 포럼에는 독일 디지털·국가현대화부(BMDS)의 프랭크 크뢰거 국장과 게오르크 빌프리드 슈미트 주한독일대사를 비롯하여 프라운호퍼 연구소의 토어스텐 뉜케 국제협력본부장 등 양국의 R&D 혁신을 이끄는 다양한 전문가가 참여했다.

양국은 ‘한-독 디지털 대화’ 채널 등을 바탕으로 AI·ICT R&D 분야에서 다양한 연구 협력을 추진해 오고 있다.

지난해 6G 네트워크 기술에 AI를 적용하는 공동연구를 시작한 데 이어, 올해에는 양국이 강점을 가진 스마트 제조에 AI를 접목하는 공동연구로 협력 범위를 넓혀가고 있다.

앞으로 제조·의료를 비롯한 피지컬 AI 핵심 분야에서 양국 공동투자를 기반으로 R&D 협력을 확대해 나갈 계획이다.

포럼에서 IITP는 ‘대한민국의 피지컬 AI(Physical AI) 동향과 R&D 전략’을 제시했고, 독일 디지털·국가현대화부의 ‘독일의 AI R&D 전략’에 대한 발표와 함께 기업인, 대학, 연구기관을 중심으로 피지컬 AI가 가져올 혁신의 잠재력과 신뢰성 확보방안 등에 대한 논의가 이뤄졌다.

특히 AI, AI반도체, 차세대통신과 같은 한국의 세계적인 AI·ICT 기술력과 ‘인더스트리 4.0’으로 대표되는 독일의 제조혁신 역량이 ‘피지컬 AI’라는 공통분모로 융합될 때 창출될 막대한 시너지에 많은 참석자들의 관심이 집중됐다.

홍진배 IITP 원장은 “양국이 보유한 세계 최고 수준의 스마트팩토리 및 로보틱스 역량에 피지컬 AI를 접목하는 것은 거대한 생산성 혁명을 촉발할 것”이라며 “이번 포럼이 기술협력을 넘어 글로벌 시장을 함께 선도하는 발판을 만들어 나가는 소중한 기회가 되기를 바란다”고 말했다.