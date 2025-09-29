마카다 포항사람 아이가!’ 로컬·글로벌 시민 하나로 어우러져 글로벌 대항전·전통공연·체험 부스 등 다채로운 체류형 콘텐츠 운영

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 지난 27~28일, 포항 영일대해수욕장 장미원 일대는 다채로운 색과 음악으로 가득 찼다.

‘2025 포항 지구촌 엑스포’가 열린 이날, 세계 13개국 외국인과 포항 시민 등 5천여 명이 축제의 열기를 함께했다.

‘마카다 포항 사람 아이가!’라는 슬로건 아래, 외국인 유학생과 근로자, 다문화 가정, 시민들이 어우러져 참여형 문화 프로그램을 즐겼다. 글로벌 대항전, 전통 공연, 전통놀이 체험, 의상 체험 등 행사장 곳곳에서는 웃음소리와 환호가 끊이지 않았다.

개막식에는 이강덕 포항시장과 임주희 포항시의회 경제산업위원장, 방청록 한동대 국제화 부총장 등 내빈이 참석해 자리를 빛냈다.

무대에서는 외국인 힙합 춤 크루와 포항 합창단, 다국적 공연팀이 연이어 공연을 선보였고, 관객들은 박수와 환호로 호응했다.

특히 행사 하이라이트인 글로벌 대항전에서는 참가자들의 긴장감과 흥분이 동시에 느껴졌다. ‘니맘내맘 퀴즈쇼’, ‘글로벌 갓 탤런트’, 팔씨름 등 각 종목의 순위는 QR 투표로 결정됐다.

필리핀팀의 우승 순간, 관객들은 환호하며 손뼉을 쳤고, 국가 연주가 이어지며 현장은 감동의 순간으로 물들었다.

행사장 한편에서는 인도네시아, 베트남, 네팔, 필리핀 등 각국 전통 공연이 펼쳐져 관람객의 눈과 귀를 사로잡았다.

포항 마이스 산업 캐릭터 ‘퐝이’의 대형 조형물 앞은 포토존으로 북적였고, 글로벌 푸드트럭과 전통놀이, 의상 체험 부스에는 가족 단위 방문객들의 발길이 끊이지 않았다.

마지막 피날레는 방송인 박명수(G-Park)의 디제잉 공연으로 장식됐다. 무대 앞 광장은 국적과 나이를 넘어 시민들이 한데 어울려 춤추고 즐기는 글로벌 파티로 변했다.

이강덕 포항시장은 “이번 엑스포는 시민과 글로벌 참여자가 함께 소통하며 공존을 체험한 자리였다”며 “2027년 개관 예정인 포항국제전시컨벤션센터와 연계해 포항을 국제 MICE 거점 도시로 키우겠다”고 밝혔다.

포항시는 이번 엑스포를 계기로 시민들이 세계 속의 시민으로 성장할 수 있는 장을 마련하고, 앞으로도 글로벌 행사를 통해 지역의 MICE 산업을 지속해서 육성할 계획이다.