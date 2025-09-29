[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강서구(구청장 진교훈·사진)가 봉제산 자락에 110m 규모의 순환형 황톳길을 개장했다.

봉제산 황톳길은 주민참여예산으로 조성됐으며, 주민 의견을 반영해 황톳길과 함께 체력단련장, 황토볼장, 세족장 등 다양한 편의시설도 함께 마련됐다.

특히 체력단련장(산스장)은 지붕을 설치해 비가 와도 이용이 가능하다. 11종의 운동기구를 갖춰 산책과 운동을 동시에 즐길 수 있다. 봉제산 황톳길은 배수 기능이 우수한 친환경 ‘어싱 황토’가 사용됐다. 또한 길 주변에는 작은 정원이 조성돼 꽃향기를 맡으며 산책할 수 있도록 했다.

이날 개장식은 오전 10시 15분 길놀이와 사물놀이 공연으로 시작됐다. 주민들은 새롭게 조성된 황톳길을 직접 걸으며 휴식을 즐겼고, 진교훈 구청장도 함께 걸으며 주민들과 소통하는 시간을 가졌다.

이로써 강서구 내 황톳길은 총 12개소로 확대됐다. 구는 연말까지 1곳을 추가로 조성할 계획이다.

지난해 12월에 조성된 가양동 공암나루근린공원 황톳길은 서울시 자치구 내 최장 구간을 자랑한다. 총 1.7㎞ 구간으로 세족장, 족욕장, 황토볼장 등 편의시설을 갖췄다. 이외에도 우장산, 꿩고개, 수명산, 방화근린공원, 황금내근린공원 등 강서구 전역에서 황톳길이 조성됐다.

진교훈 구청장은 “요즘 맨발 걷기는 단순한 운동을 넘어 몸과 마음을 치유하는 새로운 건강법으로 자리잡고 있다”며 “봉제산 황톳길은 구민 여러분이 일상 속에서 자연을 가까이 느끼며 편하게 걸을 수 있도록 마련한 공간”이라고 말했다. 이어 “앞으로도 집 가까운 곳에서 가족과 이웃과 함께 걸으며 건강과 삶의 여유를 누릴 수 있는 힐링 공간을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.