의성군청 등 공무원과 군민 참여, 의성사랑상품권 할인·환급 이벤트로 명절 분위기 활기

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 민족 최대 명절 추석을 맞아 경북 의성군 전역이 전통시장의 활기로 물들고 있다.

의성군은 29일부터 10월 4일까지 지역경제 활성화와 상인 지원을 위해 ‘추석맞이 전통시장 장보기 행사’를 추진한다고 밝혔다.

이번 행사에는 의성군청을 비롯해 의성교육지원청, 의성경찰서, 의성소방서, NH농협은행 의성군지부 직원들이 대거 참여해 장보기 행렬에 합류한다.

평소보다 분주한 시장 골목에는 공무원과 군민들이 함께 장을 보며 웃음꽃을 피우는 모습이 곳곳에서 포착됐다.

장보기 행사와 함께 진행되는 의성사랑상품권 특별 할인 판매도 눈길을 끈다.

지류 상품권은 15%, 카드형은 20% 할인 혜택이 제공되며, 디지털 온누리상품권은 10% 할인과 함께 결제 시 20%를 환급받을 수 있어 추석 준비에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

아울러 26일부터 10월 5일까지 의성전통시장과 안계전통시장에서는 국산 수산물 구매 시 1일 2만 원 한도로 구매 금액의 30%를 온누리상품권으로 환급하는 특별 행사도 마련됐다. 예를 들어 3만 4000 원을 구매하면 1만 원, 6만 7000 원을 구매하면 2만 원을 돌려받을 수 있다.

시장별 5일 장 일정은 의성전통시장이 2일과 7일, 금성·안계전통시장이 1일과 6일, 봉양전통시장이 4일과 9일이며, 의성염매시장은 상설시장으로 상시 운영된다.

김주수 의성군수는 “전통시장은 단순한 장터가 아니라 지역 주민들의 삶과 정이 이어지는 공간”이라며, “이번 행사가 상인들에게 실질적인 도움이 되고, 군민들께서도 정이 넘치는 전통시장을 많이 찾아주시길 바란다”고 말했다.

시장 곳곳에서는 주민들이 직접 수산물과 제수용품을 고르며 손길이 분주했고, 공무원들과 상인들이 어깨를 맞대고 이야기를 나누는 모습도 이어졌다.

이번 행사는 단순한 장보기를 넘어 지역사회가 함께 따뜻한 명절을 준비하는 장으로 자리매김하고 있다.