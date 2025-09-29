울진사랑카드 한도 상향·전통시장 장보기 행사·재난·안전 점검으로 군민과 귀성객 안전·편의 강화

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군은 추석 연휴를 맞아 군민과 귀성객이 안전하고 풍요로운 명절을 보낼 수 있도록 3대 과제 추진 상황을 점검했다.

첫째, 민생경제 안정 대책이다. 울진사랑카드 혜택 한도액을 10월 한 달간 50만 원에서 100만 원으로 상향하고, 12월까지 15% 캐시백을 지급한다.

전통시장과 골목상권 활성화를 위해 공직자와 유관 기관·단체가 참여하는 장보기 행사를 진행하고, 울진 바지게시장에서는 10월 1일부터 5일까지 국내산 농·축·수산물 구매 고객에게 최대 2만 원 온누리상품권을 환급한다.

또한 기초생활보장 수급자 등 1,775가구에 위문금과 위문품을, 요양시설 6곳 입소자 295명에게 소고기와 생필품을 지원한다.

둘째, 재난·안전 대응이다. 10월 3일부터 9일까지 24시간 종합상황실을 운영하고 경찰·소방 등 관계기관과 협력해 신속 대응체계를 구축한다. 다중이용시설과 재난취약시설 안전 점검을 실시하고, 비상진료 상황실과 당번 약국을 운영한다.

셋째, 생활불편 해소다. 쓰레기 수거, 도로 정비, 가로등 긴급 보수 등 민원을 신속히 처리하고, 공공시설 개방·휴관 정보를 사전 안내해 주민 불편을 최소화한다.

연휴 종합정보와 비상진료기관, 휴일지킴이 약국, 주요 관광지 운영 현황은 울진군 홈페이지에서 확인할 수 있다.

손병복 군수는 “군민과 귀성객 모두가 안전하고 풍요로운 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “고향에서 가족과 함께 행복한 추석 연휴 보내시길 바란다”고 말했다.