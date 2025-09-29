[헤럴드경제=김성훈 기자] 아르헨티나에서 마약 조직이 여성 3명을 잔인하게 고문하고 살해한 장면을 인스타그램으로 생중계해 현지 사회가 충격에 빠졌다.

아르헨티나 수사 당국에 따르면, 지난 19일 수도 부에노스아이레스의 한 마약 밀매 조직이 15세 소녀 한 명과 20세 여성 두 명 등 3명을 납치해 고문한 뒤 살해했다고 BBC가 28일 보도했다.

피해자들은 “파티에 초대받았다”라는 말을 믿고 차에 탔다가 납치된 것으로 전해졌다.

경찰은 마약 밀매 조직이 조직원들에게 경고 메시지를 보내기 위해 이 같은 일을 벌이고, 이를 인스타그램에 생중계한 것으로 보고 있다. 당시 45개의 비공개 계정이 이를 시청했다고 한다.

당국이 입수한 동영상에는 조직의 두목이 “내 마약을 훔치는 자는 이렇게 된다”고 말하는 소리가 담긴 것으로 확인됐다.

피해자들은 실종 5일 만에 부에노스아이레스 남부 교외 지역에서 싸늘한 주검으로 발견됐다.

당국은 남성 3명과 여성 2명 등 용의자 5명을 체포했지만, 주범으로 지목된 페루 국적의 남성은 도주 중이다.

잔혹한 범행에 시민들은 분노했다. 부에노스아이레스 시민 수천 명은 피해자의 가족들과 함께 27일 국회의사당 앞으로 행진하면서 정의 실현을 요구했다.

사촌 자매의 할아버지는 마약 밀매 조직에 대해 “짐승보다 더한 살인마들”이라면서 “동물에게도 하지 않을 만행을 저질렀다”고 규탄했다.

다만 인스타그램 모기업 메타는 해당 생중계가 자사 플랫폼에서 이루어졌다는 증거는 발견되지 않았다며 경찰과 협조 중이라고 밝힌 바 있다.