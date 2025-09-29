2025 안동국제탈춤페스티벌 해외 공연단, 병원·복지시설 찾아 위로와 기쁨 선사

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 2025 안동국제탈춤페스티벌이 무대 공연을 넘어 시민과 직접 만나는 프로그램을 운영한다.

찾아가는 해외공연단 프로그램 ‘세계의 탈춤, 마음을 잇다’ 가 29일부터 10월 1일까지 진행돼, 영명학교, 애명복지촌, 유리요양원, 도립안동요양병원 등을 찾아 공연을 펼친다.

이번 프로그램은 입원 환자, 거동이 불편한 주민, 특수학교 학생 등 평소 문화 향유 기회가 적은 이웃들에게 축제의 즐거움을 전달하기 위해 마련됐다.

공연에는 이탈리아, 말레이시아, 러시아, 볼리비아, 폴란드, 뉴질랜드 등 해외 초청단이 참여해 각국의 전통무용과 민속음악을 선보인다.

공연 중에는 공연단 소개와 문화적 의미에 대한 해설이 함께 제공되며, 방문 장소의 상황을 고려한 위로 메시지도 전달된다.

안동시 관계자는 “찾아가는 공연은 단순 이벤트가 아닌, 축제의 가치를 시민 모두와 나누는 문화 복지 정책”이라며 “도심 외곽과 취약계층까지 축제의 혜택을 확대해 시민과 함께하는 축제로 정체성을 확고히 하겠다”고 말했다.