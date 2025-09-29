[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 지역 문학 창작 활동을 장려하고 역량 있는 신진 문예인을 발굴하기 위해 ‘제6회 영등포 문학상 공모전’을 개최, 10월 31일까지 참가자를 모집한다.

올해로 6회를 맞은 영등포 문학상은 해마다 수준 높은 작품을 배출하며 문학인과 구민 모두의 큰 관심을 받아왔다.

구는 이번 공모가 지역 문학인의 창작 의욕을 높이고, 구민이 문학을 향유할 수 있는 기회를 넓히는 계기가 되길 기대한다.

그동안 영등포 문학상은 구상 시인기념사업회와 공동 운영해왔으나, 올해부터는 영등포문인협회가 단독 주관한다.

협회는 지역 문학인을 아우르는 대표 단체로, 지역 문화 활성화와 다양한 목소리 반영을 위해 공모 운영을 맡았다.

특히 올해는 심사 과정에 ‘예심’을 추가해 예심과 본심 2단계 심사를 도입하며 공정성과 투명성을 강화했다.

공모 주제는 ‘영등포’이며, 분야는 ▲시 5편 또는 ▲소설 1편(200자 원고지 70매 내외) 두 가지다. 18세 이상이면 거주지나 출생지와 관계없이 누구나 참여할 수 있다. 단, 미발표 창작물이어야 하며 표절, 모방, 인공지능(AI) 등 활용 시 당선이 취소될 수 있다. 작품 접수는 담당자 이메일로 가능하다.

이번 공모에서는 대상 1명과 우수상 1명을 선정, 대상은 1000만 원, 우수상은 500만 원의 상금이 각각 수여된다. 최종 결과는 11월 20일 개별 안내되고, 당선작은 ‘문학인 신문’과 ‘영등포투데이’에 게재돼 더 많은 독자에게 소개될 예정이다. 시상식은 11월 28일에 열린다.

자세한 사항은 구 누리집(홈페이지) ‘우리구소식’ 게시판을 참고하거나 영등포문인협회로 문의하면 된다.

최호권 영등포구청장은 “이번 문학상 공모가 영등포를 새롭게 바라보고 표현할 수 있는 장이 되기 바란다”며 “앞으로도 문화와 예술이 일상 곳곳에 스며드는 ‘문화도시 영등포’를 만들기 위해 다양한 노력을 이어가겠다”고 전했다.