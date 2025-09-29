시흥5동 주민센터, 구청 민원실 등 방문, 주민 불편 최소화 우선... 대체 서비스 안내, 비상 민원 응대 등 즉각 조치

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 9월 29일 오전 국가정보자원관리원 대전 본원 화재에 따른 복구 대응 상황을 점검하기 위해 현장을 방문했다.

화재는 지난 9월 26일 오후 8시 20분경 발생, 국가 표준 및 연계 서비스 등에 장애가 발생했다.

구 역시 주민망, 행정전자서명, 정부24, 행정정보공동활용 서비스 등 일부 정보시스템 이용에 차질을 빚고 있어, 주민 불편 최소화를 위해 긴급 대응체계를 가동 중이다.

구는 즉시 ▲ 대체 서비스 안내 ▲ 누리집 공지 ▲ 비상 민원 응대 등 조치를 시행했다. 또, 자체 운영중인 무정전전원공급장치(UPS) 배터리 안전 관리 실태도 점검해 유사 사고를 예방하고 있다.

유성훈 금천구청장은 “예상치 못한 국가 차원의 시스템 장애로 주민 불편이 발생하지 않도록 모든 대체 서비스를 안내, 복구가 신속히 이뤄질 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “특히 우리 구 시스템의 안전 관리 상태를 다시 한 번 철저히 점검해 유사 사고를 예방하겠다”고 말했다.

구는 앞으로도 복구 진행 상황과 중앙정부의 조치 내용을 신속히 안내, 부서별 시스템 정상 운영 여부를 지속적으로 확인할 계획이다.