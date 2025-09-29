현지 최대 유통기업 COSWAY와 제휴

생활용품 기업 락앤락(대표 이영상)이 말레이시아 시장에 신규 진출한다.

이 회사는 현지 최대 MLM(직접판매) 기업인 COSWAY 사와 이런 내용의 협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

지난 26일 코스웨이는 창립 46주년을 맞아 쿠알라룸푸르에서 ‘COSWAY ReIMAGINED’(코스웨이 재구상) 행사를 개최했다. 이 행사를 통해 코스웨이는 비전과 신제품 라인업, 글로벌 파트너들을 소개하는 자리를 마련했다.

락앤락은 한국을 대표하는 글로벌 생활용품 기업으로 행사에 참석했다. 코스웨이와 협약을 체결하며 말레이시아 시장 공략에 나섰다. 말레이시아 내 유통채널 확대 및 코스웨이의 모그룹인 베르자야그룹(Berjaya Group)과 협력방안을 찾을 예정이다.

협약은 락앤락 이영상 대표와 해외사업을 총괄하고 있는 김영일 본부장을 비롯해 코스웨이의 CEO 크리세스 탄(CHRYSEIS TAN)과 그룹 창립자 세리 빈센트 탄(Tan Sri Dato’ Seri Vincent Tan) 등이 참석한 가운데 진행됐다.

락앤락은 행사에서 신선보관에 특화된 ‘프레시블락’, 냉동실 전용용기 ‘프리저핏’ 등 밀폐용기를 비롯해 ‘메트로 카페 세라믹 텀블러’, ‘메트로 투웨이 텀블러’ 등 다양한 음료용기 제품들을 선보여 주목을 받았다.

락앤락 김영일 본부장은 “말레이시아 ‘코스웨이 스토어’ 내 제품 출시를 시작으로, 다른 대형 유통사 입점도 준비하고 있다”며 “라이프스타일의 혁신을 주도할 수 있는 더 좋은 제품으로 글로벌 시장을 공략해 나갈 것”이라고 했다.

락앤락은 중국, 베트남, 인도, 미국 등 7개국에서 해외법인을 운영하고 있으며 120개국에 제품을 수출하고 있다. 말레이시아를 비롯해 유럽, 중남미 등 신규시장 개척, 기존 시장의 제품 다변화 등을 통해 시장점유율을 확대해 나갈 계획이다.