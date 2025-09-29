문체부 누리집·코리아넷 등 60개 2주 안 복구 예정

[헤럴드경제=김현경 기자] 문화체육관광부는 대전 국가정보자원관리원 화재로 인해 장애가 발생한 총 64개의 시스템 중 2개를 복구했다고 29일 밝혔다.

복구가 완료된 시스템은 공직자통합메일과 공직자통합메일(모바일)로 29일 오전 6시 30분부터 서비스하고 있으며, 나머지 62개 중 문체부 대표 누리집과 코리아넷 등 60개 또한 2주 안에 복구될 예정이다. 다만 복구에 장기간이 걸릴 것으로 예상되는 정책브리핑 사이트(모바일 포함)는 복구 시점까지 이날 오전 9시부터 임시 누리집을 통해 서비스 일부를 제공하고 있다.

문체부는 서비스 중단 직후 서비스 장애 안내 페이지를 설치하고, 문체부 대표 및 대한민국 정부 누리소통망 채널을 통해 국민에게 장애 사항을 신속히 공지했다.

문체부 관계자는 “국민 불편을 최소화하기 위해 국가정보자원관리원, 행정안전부 등 유관기관과 협력해 나머지 시스템 복구에 최선의 노력을 다하겠다”고 전했다.