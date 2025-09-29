400개 이상 유니콘 기업 도약 발판

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 ‘대전 D-도약펀드’에 1000억원을 출자했다고 29일 밝혔다.

‘대전 D-도약펀드’는 대전광역시, 대전투자금융 등과 함께 지역 스타트업 혁신성장 지원과 벤처투자 생태계 활성화를 지원하기 위해 조성한 펀드다.

하나은행은 출자 기관 중 가장 큰 규모로 참여했다. 국내 최초로 공공부문 외 민간 부문의 역량을 결집해 총 2048억원의 전국 최대 규모의 민관 협업 ‘제1호 모펀드’를 결성했다고 하나은행은 강조했다.

하나은행의 이번 출자는 충청은행부터 이어지는 대전광역시와의 60여년 인연을 바탕으로 실질적인 지방은행 역할을 실천하며 대전지역 발전에 기여하기 위해 기획됐다.

이번 펀드 결성식은 대전광역시와 펀드 출자기관이 함께 추진한 지역 혁신금융 생태계 조성 노력의 결실을 알리고 펀드 결성의 경과를 보고하기 위해 마련됐다. 펀드의 비전과 주요 출자 방향도 공유했다.

하나은행은 이번 결성식을 통해 지역 내 기술 기반 창업 기업들이 성장자금을 안정적으로 확보하고, 이 펀드가 앞으로는 총 5000억원 규모의 모험자본을 지역 벤처 생태계에 공급해 400개 이상의 혁신기업이 시장 경쟁력을 갖춘 유니콘 기업으로 도약하는 발판이 될 것으로 기대했다.

또한 이번 펀드는 지역의 전략산업뿐만 아니라 딥테크(선도 기술) 기업을 중점적으로 지원할 계획이다. 단순한 재무적 투자를 넘어 기업의 성장 단계별 맞춤형 지원을 통해 지역 일자리 창출과 글로벌 진출 기반 마련까지 포괄하는 종합적인 투자 전략을 이행할 방침이다.

이호성 하나은행장은 “이번 사업이 지역 혁신기업과 함께 성장하며 수익과 사회적 가치를 동시에 추구하는 ‘생산적 금융’의 대표 모범 사례가 될 것으로 기대한다”고 말했다.