[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 ‘제20회 임산부의 날 기념행사’를 개최한다고 29일 밝혔다.

임산부의 날 기념행사는 10월 10일 임산부의 날을 맞아 임산부를 배려·보호하는 사회적 분위기를 확산하고 건강한 출산과 양육 환경을 조성하기 위해 매년 10월에 열리고 있다.

오는 10월 1일 오후 5시 모자건강센터에서 열리는 행사에는 구로구에 거주하는 임산부와 가족이 참여해 임산부 등록 후 ▷태명 캘리그라피 ▷천연세제 만들기 ▷통증 이완 마사지 ▷건강 부스 등 다양한 체험 프로그램에 참여할 수 있다.

이어 육아 지도 전문가이자 유튜브 ‘다울아이 TV’ 운영자인 권향화 대표가 ‘두근두근 엄마 되기’를 주제로 신생아 돌봄과 육아 방법 등에 대한 특강을 펼칠 예정이다.

이와 함께 행사장에는 건강관리 부스가 마련돼 임산부와 가족들이 생활 속에서 실천할 수 있는 건강관리 정보를 제공한다.

장인홍 구로구청장은 “이번 행사가 임산부와 가족들에게 유익한 정보를 제공하고 임산부 배려 문화가 지역사회 전반에 확산되는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 건강한 임신, 출산, 양육을 돕기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.