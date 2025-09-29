국가정보자원관리원 전산실에서 발생한 화재로 나이스(NEIS), K-에듀파인 등 교육행정 시스템 접속에도 일부 차질 생겨 ... 서울시교육청, 학생 정보와 안전 지키기 위한 정보 재해 대비책 점검해야

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시의회 교육위원회 우형찬 의원(더불어민주당, 양천3)은 최근 발생한 국가정보자원관리원 대전센터 화재로 정부의 주요 시스템이 마비된 사건과 관련, “서울시교육청도 비상사태에 대비한 안전관리 체계를 점검, 배터리 화재에 따른 학교 화재사고도 철저히 점검해야 한다”고 강조했다.

지난 화재로 정부24, 국민신문고 등 주요 행정 서비스가 일시 중단되며, 국민 생활에 불편과 혼란이 발생했다.

특히 나이스(NEIS)와 K-에듀파인 등 전국 학교가 사용하는 교육행정 시스템까지 접속 장애를 겪으면서, 우 의원은 정보 보안과 재해 대비 체계의 취약성을 지적하며 우려를 표했다.

배터리로 인한 화재가 증가하고 있는 가운데 우 의원은 “특히 어린 학생들이 생활하고 있는 학교에서 배터리 화재가 발생할 경우 문제가 심각해 질수 있다”며 교육현장에서 배터리 화재에 대한 대응책 마련을 촉구했다.

이어 “화재와 같은 재해뿐 아니라 사이버 공격, 전력 공급 문제 등 다양한 위험 요인에 대비해야 한다”며 “서울시교육청이 선제적으로 재난 대응 매뉴얼을 정비하고, 이중화·백업 시스템 강화, 배터리로 인한 화재 대응 등 실효성 있는 대응 방안을 조속히 마련해야 한다”고 주문했다.

끝으로 우형찬 의원은 “국가정보자원관리원 화재가 보여준 교훈은 명확하다”며 “서울시교육청이 이번 사태를 타산지석 삼아 교육 정보시스템 안전 관리와 배터리 화재 대응에도 빈틈이 없도록 앞장서 달라”고 강조했다.