[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 9월 29일 오전 국가정보자원관리원 화재와 관련해 동 주민센터와 구청 종합민원실을 직접 찾아 현장을 살피고 대응 상황을 면밀히 확인했다.

오전에는 망원1동 주민센터와 성산1동 주민센터를 방문해 중단된 민원 서비스와 피해 상황을 신속히 파악하고 주민 불편을 최소화하기 위한 조치를 점검했다.

아울러 민생회복 소비쿠폰 접수 현장도 살피며, 인터넷과 스마트폰 이용에 어려움이 있는 어르신 등 주민들이 불편 없이 접수할 수 있도록 안내와 지원 체계를 강화할 것을 주문했다.

이어 마포구청 2층 종합민원실의 민원여권과, 부동산정보과, 교통행정과 등 주요 부서를 둘러보며 업무 진행 상황을 확인, 직원들에게 민원 안내와 서비스 제공에 총력을 다할 것을 당부했다.

박강수 마포구청장은 “화재로 인한 구민 불편을 최소화하기 위해 신속하고 철저하게 대응하고 있다”며 “피해 상황을 정확히 파악하고 필요한 지원을 투입함으로써 구민이 안심할 수 있는 행정 환경을 조성해나가겠다”고 말했다.

마포구는 지난 9월 28일 국가정보자원관리원 화재로 발생한 정부 서비스 중단 사태에 대응하고자 긴급 비상대책회의를 열었으며, 마포구청 누리집과 문자메시지, SNS 등을 통해 주민에게 관련 사항과 민원 처리 현황을 안내하고 있다.