[헤럴드경제(속초)=박정규 기자]속초시가 추석 연휴 ‘속초 버스킹 여행-가을나들이편’을 다음달 3일, 4일 오후 7시부터 8시 반까지 설악동 C지구 소공원에서 선보인다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 가을철 설악동을 찾는 방문객들에게 다채로운 볼거리와 즐길 거리를 제공하고자 기획되었으며, 어쿠스틱 버스킹 공연과 다양한 악기 연주, 마술쇼로 구성되어 남녀노소 누구나 편하게 즐길 수 있도록 마련됐다.

공연이 펼쳐지는 소공원 바로 옆에는 설악향기로가 있어 관람객들은 산책로를 거닐며 가을밤의 정취를 만끽할 수 있다. 특히, 설악향기로에는 경관조명이 설치되어 있어 일몰 이후에도 색다른 볼거리를 제공한다.

속초시 관계자는 “이번 연휴를 맞아 설악동을 찾는 시민과 관광객에게 다채로운 즐길거리를 선사하고자 버스킹 행사를 마련했으며, 자연 속에서 울려 퍼지는 음악과 함께 설악동의 매력을 만끽하셨으면 좋겠다”고 했다.

이번 행사는 속초시청 공식 SNS 채널 등을 통해 지속적인 홍보가 이루어질 예정이다.