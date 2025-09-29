[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인특례시(시장 이상일)는 26일 기흥구 신갈오거리 도시재생 마을 공동체 ‘신갈임당’이 ‘2025 경기 더드림 재생 경진대회’ 주민 참여사업 분야에서 최우수상을 수상했다고 밝혔다.

경기도 도시재생지원센터가 주최한 이 대회의 주민 참여사업 분야는 경기도 내 도시재생 사업과 관련된 단체를 대상으로 지역 공동체 활성화와 맞춤형 콘텐츠 계획 등 주민 공모사업 아이디어를 공모했다.

최우수상을 수상한 신갈오거리 도시재생 마을 공동체 ‘신갈임당’은 ‘마을에 스며드는 신갈임당’이라는 주제를 토대로 주민참여를 유도하고, 생활환경 개선과 공동체 활성화 등을 목표로 세대를 연결할 수 있는 프로그램 아이디어를 발표했다.

‘신갈임당’은 지난해 선정된 신갈오거리 도시재생 주민제안 공모사업에서 ‘마을에서 애쓰지(ESG)’ 활동을 시작으로 올해는 신갈오거리 도시재생 공동체가 함께 기획한 ‘소소한 마을축제’를 진행하면서 도시와 지역의 지속 가능한 변화를 선도하고 있다.

이상일 시장은 “도시재생사업에 적극 참여하는 주민의 노력과 활동이 높은 평가를 받아 매우 기쁜 마음이며, 경진대회에서 자랑스럽게 최우수상을 받으신 분들께 축하와 감사의 뜻을 전한다”며 “다양한 프로그램과 교육을 통해 세대를 연결하고, 주민의 참여를 독려한 ‘신갈임당’의 활동이 도시재생사업 활성화에 큰 도움이 될 것으로 기대하며, 시도 응원할 것”이라고 했다.