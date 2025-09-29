[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인특례시(시장 이상일)는 제30회 용인시민의 날을 맞아 27일 미르스타디움에서 열린 ’스포츠 스타와 함께하는 시민 참여 축제‘를 ‘2025 대한민국 조아용 페스티벌’과 함께 진행해 시민들에게 풍성한 볼거리와 즐거운 추억을 선사했다고 28일 밝혔다.

행사에는 높이뛰기 스타 우상혁 선수, 축구 스타 이동국 용인FC(가칭) 전력강화실장, ‘골프여제’ 박세리 전 어자골프 국가대표팀 감독이 참여해 시민들과 소통하며 스포츠 도시 용인의 매력을 알렸다.

특히 행사 중 가장 큰 인기를 끈 팬 사인회에는 우상혁, 이동국, 박세리 세 스포츠 스타의 부스에 각각 100여 명이 넘는 시민들이 줄을 서서 기다려 이들의 높은 인기를 실감케 했다.

스포츠 스타들은 단순한 사인에 그치지 않고 시민들과 함께 기념사진을 촬영하는 등 팬 서비스를 아끼지 않아 큰 호응을 얻었다.

우상혁 선수는 시민들의 휴대전화로 직접 셀카를 찍어주는 등 친근한 모습을 보여 박수를 받기도 했다.

이상일 시장은 팬 사인회 현장을 찾아 스포츠 스타들에게 감사의 뜻을 전하고, 시민들과 인사를 나눴다.

이 시장은 “지난해 시민의 날 축제 때 우상혁 선수 팬 사인회에 대한 시민들의 반응이 매우 좋았다“며 ”올해에는 축구 레전드 이동국 실장과 골프 레전드 박세리 전 감독까지 함께 해서 시민들의 더 큰 호응을 얻었고, 용인에 대한 시민들의 자긍심도 더 키웠다고 생각한다”고 말했다.

앞선 오전에는 미르스타디움 잔디 구장에서 이동국 실장이 축구 선수를 꿈꾸는 어린이와 청소년들을 대상으로 드리블과 슈팅 등을 직접 지도하는 원포인트 레슨이 진행됐다.

오후에는 최윤겸 용인FC(가칭) 감독이 시민을 대상으로 전략·전술에 관한 토크 콘서트를 열어 용인FC(가칭)의 운영 비전과 방향성을 공유했다.

이동국 실장과 우상혁 선수는 저녁에 이어진 기념식에도 시민들과 함께하며 공연과 축제 분위기를 즐겼다.

시는 ‘캐릭터로 하나되는 대한민국, 문화로 성장하는 용인’을 주제로 용인시 대표 캐릭터 ‘조아용’을 중심으로 전국의 캐릭터 콘텐츠가 한자리에 모이는 전국 최초·최대 규모의 캐릭터 축제인 ‘2025 대한민국 조아용 페스티벌’을 27일부터 이틀간 개최했다.