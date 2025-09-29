FT 경제학자 대상 설문조사서 82%가 월러 이사 지지 현실적으로는 트럼프 충성파 해싯 39%

[헤럴드경제=도현정 기자]경제학자들은 차기 연방준비제도(Fed·연준) 의장으로 크리스토퍼 월러 연준 이사가 가장 적임이라 꼽았다. 그러나 실제 그가 의장이 될 가능성은 매우 낮게 봤다. 대신 ‘트럼프 충성파’인 케빈 해싯 이사가 차기 의장이 될 가능성이 높다고 내다봤다.

28일(현지시간) 파이낸셜타임즈(FT)가 미국 시카고대 부스 비즈니스스쿨과 공동으로 진행한 경제학자 대상 설문조사 결과를 보면 응답자 44명 중 82%가 차기 연준 의장으로 월러 이사를 선호한다고 답했다.

그러나 그가 의장이 될 것이라 예상한 이는 전체 응답자의 20%에 불과했다. 응답자들이 실제로 의장이 될 가능성이 높다고 예상한 이는 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이었다. 전체 응답자의 39%가 해싯 위원장이 차기 연준 의장이 될 것이라 답했다.

해싯 위원장 외에 스티브 마이런 신임 연준 이사가 차기 의장이 될 것이란 답변도 20%나 됐다. 단, 마이런 이사를 차기 의장으로 선호한다는 응답자는 한 명도 없었다.

존스홉킨스대 로버트 바베라 교수는 “월러는 연준 의장직을 위해 아부하는 사람이라기보다 중앙은행가처럼 보인다”며 “바로 그 점이 그가 의장이 되지 못할 이유”라고 말했다.

FT는 “경제학자들이 원하는 인물과 실제로 의장이 될 것으로 예상하는 인물 사이의 괴리는 트럼프 대통령이 연준에 가한 강력한 압박을 반영한다”고 해석했다.

트럼프 대통령은 기준금리 결정을 두고 연준을 전방위로 ‘압박’, 연준의 독립성을 흔든다는 지적을 받아왔다. 리사 쿡 연준이사는 해임한 이후, 해임의 적법성을 두고 법적 다툼을 벌이고 있다. 제롬 파월 현 연준의장을 향해서는 “너무 (금리 인하가) 늦다”, “멍청이”, “바보” 등으로 비난하기도 했다.

트럼프 대통령은 아드리아나 쿠글러 전 이사가 조기 사임하면서 빈 자리에 자신의 ‘경제 책사’로 불리는 스티브 마이런 백악관 국가경제자문위원회(CEA) 위원장을 임명하기도 했다. 마이런 신임 이사는 임명 이튿날 참석한 FOMC에서 트럼프의 바람대로 0.5%p의 금리 인하를 주장해, 백악관의 의중을 연준으로 옮기는 충실한 역할을 하고 있다는 평을 받고 있다.

월러 이사는 지난 7월 FOMC에서는 0.25%p의 금리 인하를 지지한 바 있다. 이달 회의에서는 마이런의 의견 대신 0.25%p 인하에 투표했다.

한편, 트럼프 대통령은 케빈 워시 전 연준 이사와 해싯 위원장, 월러 이사를 선호하는 후보로 지목한 바 있다.