“운영체제 이중화 등 확실한 재발방지책 마련해야” “중국인 무비자 관광 연기, 재난 틈타 이념몰이 선동”

[헤럴드경제=주소현·한상효 기자] 더불어민주당은 29일 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 국가 핵심 전산망이 마비된 데 관해 “우리 당도 필요하다면 민간이 참여하는 태스크포스(TF)를 구성해서라도 (복구 작업을) 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

권향엽 민주당 대변인은 이날 국회에서 열린 최고위원회의 후 기자들과 만나 “지난 26일 발생하지 말았어야 할 화재가 있었다. 국정자원 화재로 인해 국민께 불편을 끼쳐드리게 된 점에 대해 무엇보다 죄송하게 생각한다”며 이같이 말했다.

권 대변인은 “정부가 신속하게 복구해서 국민 불편이 최소화될 수 있도록 당과 정부가 할 수 있는 최선의 노력을 다하겠다는 말씀이 있었다”고 전했다.

정청래 민주당 대표는 이날 최고위원회의에서 “정부는 상황이 수습되는 대로 이런 일이 다시 일어나지 않도록 운영체계 이중화 등 확실한 재발 방지 대책을 세워 집행해 주길 바란다”며 “민주당도 신속한 복구와 국민 불편 최소화, 재발 방지 대책 마련에 도움을 줄 수 있는 것이라면 무엇이든 돕겠다”고 말했다.

권 대변인은 국민의힘을 향해 “지도부 발언이 굉장히 우려스럽다. 송언석 원내대표는 행정안전부 장관이 사퇴해야 한다(고 말했다)”며 “수습이 먼저이지 정쟁화 삼는다거나 사실도 아닌 말을 가지고 국민 불안을 가중하는 것은 잘못이라고 본다”고 지적했다.

전현희 수석최고위원도 이날 “사고수습 총괄 책임자인 행안부 장관 경질 요구는 화약고를 방치한 정당이 불 끄는 소방수를 끌어내리겠다는 격”이라고 지적했다.

전 최고위원은 “나경원 의원은 출입국 관리시스템은 국정자원 화재와 무관하다는 법무부 해명에도 불구하고 중국인 단체 관광객의 무비자 입국을 연기해야 한다는 억지를 부리고 있다”며 “나 의원은 재난을 틈타서 일부 극우 세력들의 반중 정서를 무책임하게 정치에 끌어들이는 이념 몰이 정치 선동을 당장 중단하기 바란다”고 맞섰다.

이에 대해 권 대변인은 “지난 2022년 카카오 먹통 사태가 있었고, 2023년 10월에는 정부 행정망 마비 상황이 있었다. 2022년 10월 19일 강동석 당시 국정자원장은 ‘국정자원 대전센터가 화재·지진 등으로 한꺼번에 소실될 경우 실시간 백업된 자료를 3시간 이내에 복구할 수 있도록 구축돼 있다’고 말씀하셨다”며 “그 이후 3년 동안 뭐했나. 현재 이재용 국정자원장도 윤석열 정부 때 임명되신 분”이라고 비판했다.

이어 “지난해 예산안을 처리하는 데 있어 재해복구클라우드센터 예산이 삭감됐다고 했는데, 예산 자체는 정부안에서부터 삭감돼 온 것”이라며 “지난 행정마비 사태가 있고 난 이후에 이와 관련해서 사실상 손을 놓고 있던 것”이라고 덧붙였다.