20㎿ 규모…해외발주 세번째 성과 시스템 시운전으로 성능 검증까지

DL이앤씨는 서울 금천구 가산동 소재 ‘가산 데이터센터’(사진)를 준공하며, 해외 발주처를 대상으로 한 세 번째 데이터센터 사업을 마무리했다고 29일 밝혔다. DL이앤씨는 인공지능(AI) 등 디지털 산업 급성장에 발맞춰 데이터센터 사업 수주를 확대한다는 방침이다.

이번 사업은 ㈜대림이 호주 ‘DCI 데이터 센터스(DCI Data Centers)’와 합작법인을 설립하고 추진한 프로젝트다. 시공을 맡은 DL이앤씨는 2023년 6월 착공해 연면적 17만370㎡ 부지에 지하 1층~지상 8층, 수전 용량 20㎿ 규모의 데이터센터를 준공했다. 단순 건물부 시공을 넘어 데이터센터 내부 장비와 시스템 설치부터 시운전을 통해 성능을 검증하는 ‘커미셔닝(Commissioning)’ 업무까지 수행했다.

DL이앤씨는 시공 과정에서 흙막이 특허공법과 철골 특허공법, 옥상 모듈러 배관 등 신기술을 적극 적용했다. 이를 통해 준공 시점을 당초 계획보다 약 한 달 앞당겼다. 대규모 전력을 안정적으로 공급하기 위한 방진, 방재 시스템부터 기기 온도를 낮추고 화재를 방재하는 냉각 시스템까지 자체 노하우를 통해 설치를 완료했다.

가산 데이터센터는 DL이앤씨가 해외 발주처를 대상으로 준공한 세 번째 데이터센터 신축 사업이다. 지난 4월에는 네 번째 사업으로 ‘김포 데이터센터’ 착공에 들어갔다. 박로명 기자