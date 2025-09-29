푸틴, 이달 초 중국서 열린 양자회담서 김정은 재차 초대

[헤럴드경제=김지헌 기자] 러시아 대통령실인 크렘린궁이 북한 김정은 국무위원장의 러시아 방문 일정이 아직 확정되지 않았다고 밝혔다고 타스 통신이 은 29일(현지시간) 보도했다.

통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이달 초 블라디미르 푸틴 대통령이 김 위원장을 러시아로 초대한 것과 관련한 질의에 정확한 일정은 미정이며 준비 작업도 진행되고 있지 않다고 답했다.

그러면서 북한과 러시아가 “강력한 양자 관계를 구축하고 있으며 앞으로도 이를 유지할 것”이라고 강조했다.

앞서 지난 3일 중국 전승절 80주년 열병식 참석을 위해 중국을 방문한 김 위원장과 푸틴 러시아 대통령은 양자회담을 했고 이 자리에서 푸틴 대통령이 김 위원장을 재차 러시아로 초대했다.

회담을 마치고 푸틴 대통령이 김 위원장을 배웅했고, 김 위원장이 통역을 통해 건강과 성공을 기원하며 “곧 뵙겠다”고 하자 푸틴 대통령은 “기다리겠다. 방문하러 오시라”고 답했다.

당시에도 페스코프 대변인은 푸틴 대통령이 김 위원장에게 모스크바에 방문해 달라고 거듭 초대했다면서, 김 위원장이 수락했지만 방문 일정은 아직 정해지지 않았다으며 추후 결정될 것이라고 설명했다.

푸틴은 지난해 6월 방북 당시에도 김정은을 모스크바로 초대한 바 있다.

김정은은 2019년과 2023년 두 차례 러시아를 방문한 적이 있지만 모두 극동지역에서 푸틴 대통령과 만났고 수도인 모스크바를 방문한 적은 없다.

한편, 이날 페스코프 대변인은 러시아와 우크라이나 간 평화협상 재개와 관련해서는 우크라이나 측으로부터 아무 신호가 없다고 주장했다.

그는 러시아 관영 리아 노보스티 통신으로부터 러시아와 우크라이나 대표단 간 협상 재개 가능성에 대한 신호가 있었는지 질문을 받자 “아니다. 지금까지 키이우 측으로부터 기본적으로 아무 신호도 없다”라고 답했다.

러시아와 우크라이나는 지난 5월부터 7월까지 세 차례에 걸쳐 튀르키예 이스탄불에서 직접 협상을 벌였다.

그러나 포로 교환과 전사자 시신 교환 등 인도주의 분야에서만 합의하고 휴전 논의는 진전시키지 못했다.