[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시가 국가정보자원관리원 대전센터 화재로 중앙부처 시스템이 일부 중단됨에 따라 행정 차질을 예방하기 위해 28일 재난안전대책본부(지대본)를 가동, 비상 대응 운영체제에 돌입했다.

광주시가 전산실을 긴급 점검한 결과, 전산실 보안시스템과 UPS 배터리가 분리돼 있어 정상 작동하는 것을 확인했다.

다만 화재 여파로 중앙부처 647개 시스템(436개 대국민 서비스)이 중단되면서 이와 연계된 광주시 업무 시스템 일부도 장애가 발생했다.

장애가 발생한 서비스는 ‘GPKI 인증’ 중단에 따른 온나라 전자문서·공직메일·온메일 등 내부 행정시스템 일부와 정부24·주민등록·국민신문고 등 대민서비스다.

특히 민원서비스의 경우 주민등록 등 25개 업무 가운데 20개 업무(불가능 12종, 일부 가능 8종, 가능 5종)가 정상 가동되지 않아 당분간 시민 불편이 불가피할 전망이다.

이날 이재명 대통령 주재 ‘중앙재난안전대책본부(중대본) 영상회의’에 참석한 강기정 광주시장은 회의 직후 광주시 재난안전대책본부를 소집하고, 행정정보시스템 피해 상황에 총력 대응하기 위해 ‘비상대응 운영체계’로 전환했다.

시는 시스템별 담당자 비상 연락망을 가동해 실시간 보고체계를 유지하고, 행정포털 우회 접속 방법을 전 직원에게 안내해 업무 연속성 확보에 나섰다.

또 자치구 민원 담당자들과 대책 회의를 열어 주민등록·소비쿠폰 등 시스템 장애 현황과 대책을 논의했다.

소비쿠폰 시스템은 정상 운영 중인 것으로 확인됐으나, 여권 민원은 모바일 신분 확인이 중단돼 실물 신분증을 반드시 지참해야 한다.

전·출입 신고 등 일반 민원은 수기 접수로 대체하고 있으며 주민등록 등·초본 발급, 출생·사망 신고 등은 정상 서비스 중이다.

광주시는 자치구·주민센터와 24시간 공동 대응을 강화하는 동시에 행정안전부·중앙재난안전대책본부와 실시간으로 복구 상황을 공유하며 대응할 방침이다.

강 시장은 “국가 전산센터 화재로 시민들께 불편을 드려 송구하다”며 “지대본을 가동하는 등 비상 대응 체계에 돌입해 행정 업무와 민원 서비스 차질을 최소화하는 데 모든 행정역량을 집중하겠다”고 밝혔다.