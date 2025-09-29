[헤럴드경제=이상섭 기자] 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 화재로 우편ㆍ금융 서비스 차질이 생긴 가운데 29일 오전 서울 시내 한 우체국에 설치된 무인민원 발급기에 운영 중단 안내문이 표시되어 있다. 우정사업본부는 이날 국정자원 화재로 중단됐던 서버 시스템을 다시 가동해 금융·보험등 금융관련 서비스는 정상 작동한다고 밝혔다.


