[헤럴드경제=이상섭 기자] 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 화재로 정부24 어플리케이션이 정상 작동하지 않은 가운데 29일 오전 서울 용산구 한 주민센터 앞에서 정부24 어플리케이션을 살펴보고 있다.
babtong@heraldcorp.com
입력 2025-09-29 11:10:25
2년이나 미뤄진 클라우드 이중화…‘반쪽짜리’ 재난관리
지난 26일 대전 유성구 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실에서 발생한 화재로 정부 업무시스템 647개의 가동이 중단되는 초유의 사태가 발생했다. 순차 복구가 이뤄지고 있지만 각종 대국민 서비스가 ‘스톱’되는 국가 재난급 사태다. 정부의 허술한 데이터센터 관리가 불똥 하나에 국가 전상망이 마비되는 대혼란을 일으켰다는 지적이다. 기업에는 까다로운 재난 관리
“입주도 안했는데 36억 올랐다” 앉은자리서 로또 터진 아파트, 어디길래
[헤럴드경제=김보영 기자] 서울 강남구 청담동 재건축 단지인 ‘청담르엘’ 전용 84㎡ 입주권 매매가격이 60억원을 넘어섰다. 분양가 대비 단숨에 36억원가량의 시세차익을 기록하며 ‘로또’보다 낫다는 평가를 받고 있다. 27일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 청담르엘 전용 84㎡ 입주권은 지난 18일 61억5000만원에 거래됐다. 이 단지에서 국평 매매가격이 60억원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 지난달 같은 평형 입주권이 55억5000만원에 거래된 뒤 불과 한 달 만에 6억원이 뛰었다. 올해 3월 52억원에 팔린 것과 비교하면 반년 새 10억원 가까이 상승했다. 해당 단지 전용 84㎡ 최고 분양가는 25억4570만원이었다. 지난해 분양을 받은 수요자들은 입주도 하기 전에 이미 2배 이상의 시세차익을 거두게 된 셈이다. 청담삼익 아파트를 재건축한 청담르엘은 지하 4층~지상 35층, 9개 동, 1261가구 규모로 들어선다. 한강 조망이 가능하고, 봉은초·봉은중·경기고·영동고 등
“두 달 새 1억 뛰었다” 경기도지만 사실상 서울인 이 동네, 이렇게 올랐나 [부동산360]
서울 한강벨트 일대를 중심으로 이어지는 아파트값 상승세가 경기권 주요 지역으로 확산되고 있는데, 특히 지역번호 02를 사용해 ‘준서울’로 불리는 경기도 광명시 부동산 시장에선 몇 달 만에 수억원 오르는 상승거래가 체결되는 등 오름폭이 두드러지는 모습이다.
“결국 터질 게 터졌다” 1000만→고작 77만명 ‘뭇매’ 맞더니…폐점 속출
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “결국 올 게 왔다” 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서 국내 최대 영화관 CJ CGV의 영화관들이 문을 닫고 있다. 10일 업계에 따르면 CJ CGV는 최근 북수원점, 송파점, 연수역점, 창원점, 광주터미널점, 청주율량점 등 직영점과 성남모란점, 정왕점, 천안시청점 등 위탁 지점의 영업을 종료했다. 올해 들어서만 무려 12곳을 폐점했다. 이대로 가면 앞으로 폐점 영화관수는 더 늘어날 것으로 보인다. 흥행작 부재로 CJ CGV는 올 2분기에만 국내 영화 사업에서 173억 원의 적자를 냈다. 관람객 수도 2분기 기준 1000만 명으로 전년 동기(1561만명) 대비 36%(561만 명)나 감소했다. 메가박스도 올해 2분기 85억 원의 영업손실을 기록해 적자 전환했다. 넷플릭스발 쇼크로 관객 수가 줄어든 가운데 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서, 더 이상 버티기가 힘든 상황에 몰렸다. 범죄도시 시리즈를 잇달아 1000만 영화에 올려놓은 마동석의 또 다른 10