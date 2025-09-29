[헤럴드경제=이상섭 기자] 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 화재로 정부24 어플리케이션이 정상 작동하지 않은 가운데 29일 오전 서울 용산구 한 주민센터 앞에서 정부24 어플리케이션을 살펴보고 있다.


