“입주도 안했는데 36억 올랐다” 앉은자리서 로또 터진 아파트, 어디길래

[헤럴드경제=김보영 기자] 서울 강남구 청담동 재건축 단지인 ‘청담르엘’ 전용 84㎡ 입주권 매매가격이 60억원을 넘어섰다. 분양가 대비 단숨에 36억원가량의 시세차익을 기록하며 ‘로또’보다 낫다는 평가를 받고 있다. 27일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 청담르엘 전용 84㎡ 입주권은 지난 18일 61억5000만원에 거래됐다. 이 단지에서 국평 매매가격이 60억원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 지난달 같은 평형 입주권이 55억5000만원에 거래된 뒤 불과 한 달 만에 6억원이 뛰었다. 올해 3월 52억원에 팔린 것과 비교하면 반년 새 10억원 가까이 상승했다. 해당 단지 전용 84㎡ 최고 분양가는 25억4570만원이었다. 지난해 분양을 받은 수요자들은 입주도 하기 전에 이미 2배 이상의 시세차익을 거두게 된 셈이다. 청담삼익 아파트를 재건축한 청담르엘은 지하 4층~지상 35층, 9개 동, 1261가구 규모로 들어선다. 한강 조망이 가능하고, 봉은초·봉은중·경기고·영동고 등