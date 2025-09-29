[헤럴드경제=이상섭 기자] 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 화재로 우편ㆍ금융 서비스 차질이 생긴 가운데 29일 오전 서울 시내 한 우체국 무인우편접수기에 장애 발생 안내문이 붙어있다.


