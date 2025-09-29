- KIST-건국대 공동연구, 면역반응 증폭 암 치료 ‘나노탁’ 개발

[헤럴드경제=구본혁 기자] 난치성 유방암에서 면역 대사 관련 단백질을 분해하는 동시에 빛을 이용해 암세포를 죽이는 프로탁 나노치료제가 개발됐다.

프로탁(PROTAC)은 질병 원인 표적 단백질의 분해를 유도하는 저분자 화합물로, 혁신적인 신약 개발 플랫폼 기술로 주목받고 있다.

한국연구재단은 한국과학기술연구원(KIST) 심만규 박사 연구팀과 건국대학교 바이오의약학과 박주호 교수팀이 삼중음성 유방암을 치료할 수 있는 새로운 나노치료제 ‘나노탁(Nano-PROTAC; NanoTAC)’을 개발했다고 밝혔다.

환자의 면역반응을 강화해 질병을 치료하는 면역치료제가 다양한 암 치료에 활용되면서 관련 연구가 활발하다.

하지만 다양한 기전에 의해 종양 내 면역원성*은 지속적으로 약해져 치료 효과가 떨어지는 문제가 있었다.

광역학 치료도 암세포의 면역원성을 높일 수 있다고 알려졌으나, 삼중음성 유방암 같은 고형암의 저산소 환경과 과도한 해당작용(Glycolysis)이 치료의 효율을 감소시키는 요소로 작용한다.

암세포를 선택적으로 사멸하면서 암 조직 내 면역원성을 높일 수 있는 치료제가 필요한 이유다.

연구팀은 최근 임상에서 주목받는 프로탁을 항암 면역치료에 적용하고, 이를 암 조직에 효과적으로 전달할 수 있는 나노치료제를 개발했다.

나노탁(NanoTAC)은 세포 내 면역 대사에 관여하는 핵심 단백질을 지속적으로 분해할 수 있는 프로탁과 암 조직 내 면역원성을 극대화할 수 있는 광감각제를 담지해 개발했다.

특히 별도의 운반체 없이 분자 간 상호작용에 의해 형성되는 초분자 자가조립체로 약물 대량 생산에 유리하다.

이를 삼중음성 유방암 동물 모델에 투여했을 때 나노탁은 종양에 축적된 후, 종양 특이적 효소에 의해 절단되어 프로탁과 광감각제를 각각 방출하게 된다.

프로탁이 표적 단백질을 분해함으로써 암세포의 해당작용을 억제하고 저산소 상태를 개선하게 되고, 빛을 조사하게 되면 광역학 치료에 의한 강력한 면역반응을 통해 종양의 성장, 재발 및 전이를 효과적으로 억제함을 확인했다.

심만규 선임연구원은 “프로탁과 광역학 치료의 시너지 효과를 통해 암세포 내 면역원성을 극대화한 나노의약기술”이라며 “나노탁이 난치성 암 치료를 위한 새로운 항암 면역치료 원천기술이 될 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 세종과학펠로우십 사업의 지원을 받아 수행된 이번 연구성과는 국제학술지 ‘신호 전달 및 표적 치료’에 9월 26일 게재됐다.