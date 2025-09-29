일반관리·연구개발(R&D)·디자인 등 모집

[헤럴드경제=정석준 기자] 오리온이 2025년 하반기 신입사원 채용을 진행한다고 29일 밝혔다.

지원서 제출 기간은 이날부터 다음 달 13일까지다. 오리온 채용 홈페이지를 통해 내면 된다.

모집 대상은 내년 2월 4년제 정규대학(원) 졸업예정자나 기졸업자다. 모집 부문은 일반관리, 연구개발(R&D), 디자인 등이다.

오리온은 서류전형, 온라인 인적성검사, 1차 면접, 커리어 위크, 최종 면접, 채용 검진을 거쳐 신입사원을 선발한다. 국가보훈대상자와 장애인은 관련법에 따라 우대한다.

특히 올해부터는 최종 면접에 앞서 지원자에게 실질적인 직무 경험과 정보를 제공하는 ‘커리어 위크’ 프로그램을 새롭게 도입했다.

커리어 위크는 부서 소개, 실무자 일대일 상담, 업무 실습 프로그램으로 구성됐다. 이를 통해 지원자들은 직무와 부서에 대해 이해하고 자신의 역량과 적성을 점검할 기회를 갖게 된다.

한편 오리온은 공식 유튜브 채널에서 직무 소개, 복리후생 등의 채용 정보를 제공한다.