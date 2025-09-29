- 국립수목원, 단풍을 즐기며 기후변화 연구에도 참여하는 ‘단풍연가 프로젝트’ 개시

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 국립수목원(원장 임영석)은 시민참여형 식물계절 관찰 프로그램 ‘단풍연가 프로젝트’를 오는 10월 1일~11월 19일까지 운영한다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 지난 9월 25일 개시한 ‘모바일 식물계절관측 플랫폼’을 통해 진행하며 스마트폰만 있으면 전국 어디에서든 쉽게 단풍의 변화 양상을 관찰하고 기록할 수 있다.

지난 봄 벚나무 개화를 관찰하는 ‘벚꽃엔딩 프로젝트’에 이어 두 번째로 마련된 이번 프로그램은, 집 앞 가로수나 동네 공원은 물론 전국의 단풍 명소 등 어디에서나 자유롭게 참여할 수 있다.

프로그램에서 제공하는 간단한 가이드를 참고해 관찰 기록을 업로드하면 자동으로 참여가 가증하다.

또한 참여자에게는 특별한 선물이 준비되어 있으며, 추첨을 통한 당첨자는 오는 12월 5일 모바일 프로그램 내 이벤트 게시판에서 발표할 예정이다.

국립수목원은 이번 프로젝트가 국민이 직접 생물의 계절 변화를 관찰하고 기록하는 즐거움을 느끼는 동시에, 기후변화 및 산림생태 연구에도 소중한 기여가 되기를 기대하고 있다.

신현탁 국립수목원 산림생물보전연구과장은 “단풍연가 프로젝트는 국민 모두가 가을 단풍을 즐기면서 동시에 기후변화 연구에도 함께할 수 있는 뜻깊은 기회”라며 “많은 국민께서 관심을 가지고 참여해 주시기를 바란다”고 전했다.