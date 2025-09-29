오는 10월 11일(금)~12일(토) 서울 코엑스, 11월 22일(금)~23일(토) 부산 벡스코에서 열리는 이번 박람회는 한국전람㈜이 주최하는 국내 최대 규모의 해외 진출 전문 행사다. 1992년 첫 개최 이후 34년 동안 누적 110만 명의 방문객과 1만여 개의 해외 대학·기업·기관이 다녀간, 그야말로 해외 진출의 관문으로 자리매김해 왔다.

올해 박람회의 핵심은 세미나다. 단순히 홍보를 위한 강연이 아니라, 총 93개의 세션이 마련되어 각국의 공신력 있는 기관과 전문가가 직접 나서 실제 입학 제도·비자 정책·투자 절차·생활 정보를 공개한다.

미국 국무부 EducationUSA가 주관하는 미국대학유학 세미나, 대한유학협회가 준비한 전문 진학 로드맵, 주요 대사관과 정부기관이 직접 참여하는 비자·장학금·정책 세미나는 이번 박람회에서만 들을 수 있는 특별한 프로그램이다.

뿐만 아니라, ‘유학Talk·이민Talk 북토크’에서는 선배 유학생과 글로벌 인플루언서 12명이 무대에 올라 해외 생활의 진짜 이야기를 들려준다. 교과서에 없는 경험, 성공과 좌절의 순간, 그리고 다시 도전할 용기까지. 참가자들은 이들의 생생한 이야기를 통해 자신만의 답을 찾을 수 있다.

이번 박람회는 정규유학, 어학연수, 교환학생, 워킹홀리데이에서부터 취업·투자·은퇴 이민, 미국 EB-5 투자 프로그램, 말레이시아 MM2H 장기 체류 제도까지 아우른다. 단순히 정보를 모으는 자리가 아니라, “나에게 맞는 새로운 인생 설계도”를 직접 그려볼 수 있는 무대다.

주최 측은 올해처럼 방대한 규모와 깊이를 갖춘 세미나는 앞으로도 쉽게 만나기 어렵다며 이번 박람회는 참가자들에게 단순한 선택지가 아니라, 인생의 전환점이 될 수 있는 기회가 될 것이라고 전했다.

한편 한국전람㈜은 1988년부터 전시회를 전문적으로 기획·주최해온 전문 전시회사로, 올바른 유학 및 이민 정보를 널리 전달하기 위해 정확한 정보 중심의 박람회를 운영해오고 있다.

이번 박람회 역시 신뢰할 수 있는 기관과 전문가가 한자리에 모이는 실질적 정보 교류의 장이 될 전망이다.

사전등록시 무료입장이 가능하며, 자세한 내용은 한국전람㈜ ‘해외유학박람회’ 홈페이지에서 확인할 수 있다